Angola: La situation épidémiologique stable à Moxico malgré des cas suspects de Mpox

Luena — Le gouverneur de Moxico, Ernesto Muangala, a qualifié jeudi de stable la situation épidémiologique dans la province, où 11 personnes sont suspectées d'être infectées par la Mpox, à l'issue d'une visite de trois jours dans les principales structures sanitaires de Luena.

Sur les 11 cas suspects, cinq sont en attente de confirmation, tandis que deux patients ont été déclarés guéris après avoir observé une période d'isolement de 21 jours, selon les données présentées lors de la visite.

Ernesto Muangala a assuré que les structures sanitaires de la province étaient préparées à accueillir et à prendre en charge d'éventuels cas de la maladie, anciennement appelée variole du singe.

Le gouverneur a toutefois reconnu une insuffisance de ressources humaines, notamment de médecins et d'infirmiers, qu'il a attribuée en partie à la formation postuniversitaire et spécialisée suivie par des professionnels de santé de la province.

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« Aux problèmes locaux, des solutions locales », a-t-il déclaré, ajoutant que 120 infirmiers actuellement en formation spécialisée en Angola et à l'étranger devraient regagner le Moxico d'ici décembre.

Selon le gouverneur, le retour des médecins actuellement en formation spécialisée interviendra ultérieurement.

Au cours de la visite, Ernesto Muangala a également indiqué que les travaux du Centre de formation et de perfectionnement des infirmiers étaient à un stade avancé et devraient s'achever d'ici la fin de l'année.

La mise en service de cette infrastructure devrait permettre à la province de réduire les déplacements de professionnels vers d'autres régions du pays pour y suivre des formations spécialisées.

Le responsable a également alerté sur l'approche de la saison des pluies, période durant laquelle une hausse des cas de paludisme, de maladies diarrhéiques aiguës et d'autres pathologies est attendue, assurant que les structures sanitaires se préparent à répondre aux besoins éventuels.

La visite visait à évaluer le degré de mise en oeuvre des orientations et recommandations formulées lors de précédentes visites dans les principales structures sanitaires de référence de la province.

En trois jours, Ernesto Muangala a visité l'hôpital général de Moxico, la maternité provinciale, l'hôpital sanatorium, l'hôpital municipal de Luena et le centre materno-infantile.

L'insuffisance de ressources humaines, notamment de médecins et d'infirmiers, a été identifiée comme l'une des principales préoccupations exprimées par les structures sanitaires visitées.