Angola: Le ministère de la Culture veut préserver la mémoire de la lutte de libération nationale

12 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ANM/DP/BS

Luanda — Le ministère de la Culture a appelé les familles, les anciens combattants et les vétérans de la Patrie, les institutions publiques et privées, les organisations de la société civile ainsi que la population en général à participer à la Campagne nationale de collecte d'artefacts destinée au Musée de la lutte de libération nationale.

Ces objets et pièces muséales contribueront à enrichir la mémoire historique récente et à préserver et valoriser les témoignages de l'histoire de l'Angola.

Selon une note de presse parvenue mercredi à l'ANGOP, cette initiative vise à réunir des documents, objets et autres matériels liés à la lutte de libération nationale, afin de contribuer à la constitution d'un fonds représentatif et authentique de l'histoire de l'Angola et de la conquête de l'indépendance nationale.

Selon le ministère de la Culture, cité dans la note, nombre de ces témoignages sont conservés depuis plusieurs années par des familles, des anciens combattants, des vétérans de la Patrie, des institutions et des particuliers. Ces artefacts peuvent constituer des éléments essentiels à la compréhension et à la préservation de la mémoire collective nationale.

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Parmi les matériels pouvant être remis figurent notamment des documents, des photographies, des lettres, des objets personnels, des équipements, des uniformes, des médailles, des publications, des enregistrements audiovisuels et d'autres biens présentant un intérêt historique.

Le ministère appelle à la remise volontaire ou à la mise à disposition de ces matériels afin qu'ils puissent être identifiés, enregistrés et préservés et, le cas échéant, intégrés au fonds du Musée de la lutte de libération nationale.

Les personnes intéressées peuvent se rendre auprès des Directions provinciales de la Culture ou des musées locaux pour remettre les artefacts et obtenir les orientations nécessaires.

Pour de plus amples informations, les intéressés peuvent contacter les numéros (+244) 932 808 133 et (+244) 923 966 169, ou écrire à l'adresse électronique dn.museusao@gmail.com.

Le ministère de la Culture considère que la participation à cette campagne constitue une contribution directe à la préservation de la mémoire collective et à la transmission du patrimoine historique aux générations futures.

Lire l'article original sur ANGOP.

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