Angola: Hockey - Le Sagrado s'impose et force une finale décisive face au Petro

Luanda — Le Sagrado Coração de Jesus a battu mercredi le Petro de Luanda (2-0), contraignant les deux équipes à disputer une finale décisive du Championnat national senior masculin de hockey sur patins, prévue jeudi.

Lors de la rencontre disputée au pavillon de Cidadela, la formation catholique s'est imposée grâce à deux buts de Kiteque, inscrits à la deuxième minute de la seconde période et à 45 secondes de la fin de la rencontre.

Les « Tricolores » ont ainsi laissé échapper l'avantage qu'ils détenaient dans le play-off (2-1), face à un adversaire qui a dominé l'ensemble de la rencontre.

Lors de la première confrontation, le Sagrado s'était imposé 6-4. Le Petro avait ensuite égalisé dans la série en s'imposant 5-2, avant de reprendre l'avantage grâce à une victoire 3-2. La défaite 2-0 concédée mercredi remet donc les deux équipes à égalité et les contraint à une finale décisive.

Déjà qualifié pour la finale depuis lundi, le DV Sport s'est défait de la Juventude de Viana en demi-finale, sur le score de 3-0.