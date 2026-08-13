Angola: Handball - « La finale valait surtout par la victoire », estime Jorge Santino

12 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JAD/WR/BS

Luanda — L'entraîneur de l'Atlético de Madeira, Jorge Santino, a estimé mercredi que la finale valait surtout par la victoire obtenue face au Grupo Desportivo de Banca (34-31) et par la conquête du titre du Championnat national junior féminin de handball.

S'exprimant devant la presse à l'issue de la finale, disputée au pavillon Paulo Bunze, le technicien a reconnu que la prestation de son équipe n'avait pas été des meilleures, notamment en raison de l'anxiété, mais qu'elle avait atteint son objectif en conservant son titre pour la troisième fois, après ses sacres de 2024 et 2025.

De son côté, l'entraîneur du Grupo Desportivo de Banca, Mário Domingos, a déclaré que son équipe n'était pas parvenue à gérer l'avantage acquis à la mi-temps (17-16).

Il a ajouté que plusieurs occasions manquées avaient compromis les chances de son équipe dans la dernière ligne droite de la rencontre.

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