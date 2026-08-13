Angola: Handball - Le Madeira conserve son titre national masculin

Luanda — L'Atlético de Madeira a conservé, mercredi, son titre de champion national junior masculin de handball en battant le Grupo Desportivo de Banca (34-31) en finale, disputée au pavillon Paulo Bunze.

À la mi-temps, l'Atlético de Madeira était mené 16-17, au terme d'une première période marquée par un relatif équilibre.

L'arrière gauche de l'Atlético de Madeira, Lopes Carvalho, auteur de 13 buts, a terminé meilleur buteur de la rencontre.

Il s'agit du troisième titre consécutif remporté par le club, après ses sacres en 2024 et 2025.

Dans le match pour la troisième place, l'Interclube s'est imposé face à l'Escolinha Renascer d'Uíge (31-23).