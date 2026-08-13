Angola: Le pays et le Maroc progressent dans la création d'une Chambre de Commerce et d'Industrie

Luanda — L'Angola et le Maroc ont franchi mardi, à Rabat, une nouvelle étape, dans le processus de création d'une Chambre de Commerce et d'Industrie, une initiative visant à renforcer les relations économiques et commerciales entre les deux pays.

Selon un communiqué du Service de Communication Institutionnelle et de Presse de l'Ambassade d'Angola au Royaume du Maroc, les progrès réalisés ont été mis en lumière lors de la rencontre entre l'Ambassadeur d'Angola au Maroc, José Filipe, et le Président de la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services de la Région Rabat-Salé-Kénitra, Hassan Sakhi.

Dans le cadre de cette initiative, des réunions sont prévues entre les équipes techniques des deux pays afin d'élaborer les instruments juridiques nécessaires à la mise en place de cette future plateforme de coopération.

Les parties travaillent également à la préparation d'un forum d'affaires Angola-Maroc, destiné à rapprocher les acteurs économiques et à identifier de nouvelles opportunités d'affaires et d'investissement.

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Lors de la réunion, José Filipe et Hassan Sakhi ont estimé que la future Chambre de Commerce et d'Industrie pourrait constituer un mécanisme permanent de rapprochement des secteurs économiques des deux pays et contribuer à l'accroissement des échanges commerciaux.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'Angola et le Maroc pour renforcer leur coopération économique et créer de nouvelles opportunités de partenariat entre les entreprises et les institutions des deux pays.

La création de la Chambre de Commerce et d'Industrie Angola-Maroc devrait se concrétiser dès la finalisation des formalités techniques et juridiques, et son lancement est prévu prochainement.