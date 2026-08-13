Angola: La BNA appelle à poursuivre les efforts pour réduire et stabiliser le taux d'inflation

Luanda — Le gouverneur de la Banque nationale d'Angola (BNA), Manuel Tiago Dias, a exhorté mercredi à Luanda les acteurs économiques à continuer de travailler au maintien de la tendance à la baisse et à la stabilisation du taux d'inflation du pays.

Lors d'une interview accordée à la presse concernant l'Indice national des prix à la consommation (IPCN), qui a enregistré une variation de 9,33 % en juillet 2026, il a souligné la nécessité de poursuivre le processus de désinflation.

Concernant l'inflation, il a rappelé que le pays « n'a pas enregistré d'inflation à un chiffre depuis de nombreuses années, comme l'indiquent les données récentes de l'Institut national de la statistique (INE) », un fait qu'il convient de préserver.

Les données publiées par l'IBGE indiquent que l'IPCN (Indice national des prix à la consommation) a enregistré une variation de 9,33 % en juillet 2026 par rapport à la même période de l'année précédente, soit un ralentissement de 0,78 % par rapport au mois précédent et de 10,15 % par rapport à juillet 2016.

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L'IBGE souligne que la catégorie « Éducation » a enregistré la plus forte hausse de l'indice des prix, avec une variation annuelle de 25,24 %.

L'institut met également en évidence des augmentations dans les catégories « Alimentation et boissons non alcoolisées » (+10,40 %), « Logement, eau, électricité et combustibles » (+10,17 %) et « Santé » (+10,16 %).

La catégorie « Alimentation et boissons non alcoolisées » a le plus contribué à la hausse du niveau général des prix en juillet, avec une contribution de 6,30 %, suivie des catégories « Éducation » (0,47 %), « Biens et services divers » (0,46 %) et « Santé » (0,44 %). Les autres catégories ont contribué à hauteur de moins de 0,44 %.