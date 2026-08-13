Angola: Le pays accueillera un hôtel Hilton

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a récemment autorisé la signature d'un contrat de concession pour un hôtel situé dans l'enceinte de l'aéroport international Dr. António Agostinho Neto (AIAAN), dans le cadre d'un partenariat entre le groupe Mangrove et la chaîne hôtelière internationale Hilton.

Conformément au décret présidentiel, la concession porte sur le développement, l'achèvement, la rénovation et l'exploitation de l'hôtel, situé dans la nouvelle cité aéroportuaire.

Dans un communiqué, le ministère du Tourisme souligne que cette mesure constitue une étape décisive dans la stratégie visant à attirer les investissements privés dans le secteur touristique et à consolider le rôle de l'AIAAN comme plaque tournante stratégique pour la connectivité aérienne et le développement économique du pays.

Il ajoute que cette concession est le fruit d'une prospection menée récemment par le groupe Mangrove et la chaîne internationale Hilton, dans le but de positionner l'Angola comme une destination attractive pour les investissements structurels.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans le cadre de ce partenariat, Mangrove Investments a signé un protocole d'accord avec l'Institut pour le développement du tourisme (INFOTUR) en juin dernier, lors du Sommet angolais sur l'investissement, portant sur le développement de projets stratégiques dans des zones à fort potentiel touristique.

Selon un communiqué du ministère du Tourisme consulté mercredi par l'ANGOP, l'arrivée de marques hôtelières internationales sur le marché national s'inscrit dans la stratégie du Gouvernement angolais visant à diversifier l'économie, à promouvoir l'investissement privé et à dynamiser le tourisme en tant que secteur de croissance clé.