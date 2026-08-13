Angola: Le pays réaffirme sa confiance en la jeunesse angolaise - Ministre

Luanda — L'Angola continue de faire confiance à sa jeunesse, d'investir en elle et de lui offrir des opportunités, a réaffirmé ce mercredi à Luanda le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão.

Dans un message adressé à l'ANGOP à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, qui se célèbre ce mercredi (12 août), le ministre a reconnu que les jeunes Angolais « étudient, travaillent, entreprennent des projets, créent, innovent, pratiquent le sport, produisent de la culture, développent des technologies et cherchent à construire une vie meilleure pour leurs familles et pour tous les Angolais ».

Il a rappelé que les jeunes du pays continuent de faire face à de réels défis, tels que l'accès à leur premier emploi, à la formation, au financement, au logement, aux nouvelles technologies et aux possibilités de participation, et qu'ils exigent des réponses plus rapides, plus ciblées et plus efficaces.

Selon le gouvernement, ces défis ne doivent pas être négligés, mais au contraire pris en compte par les autorités.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Il est de la responsabilité de l'État de continuer à créer les conditions favorables, des institutions d'être plus à l'écoute et d'agir plus efficacement, et de la société d'ouvrir la voie au talent et aux capacités d'une génération désireuse de participer », peut-on lire dans le document.

Il a également affirmé qu'il est du devoir de chaque jeune de transformer les opportunités en connaissances, en travail, en initiatives et en engagement envers le pays.

Rui Falcão a par ailleurs soutenu que la jeunesse angolaise ne se contente pas de demander à être entendue, mais « souhaite participer, agir et diriger ».

Il a souligné que ce sont ces jeunes que l'on souhaite voir dans les écoles, les universités, les entreprises, les collectivités, les associations, les startups, les terrains de sport et dans les différents espaces de décision afin de contribuer à la construction de la société.

Il a insisté sur le fait que l'État souhaite une jeunesse qui ne se contente pas d'attendre le changement, mais qui contribue à le façonner, car malgré les difficultés, il est nécessaire de persévérer et de lutter, et de ne jamais renoncer à ses rêves.

Selon Rui Falcão, l'Angola a besoin d'idées, de courage et de transformer cette énergie en une véritable force pour le développement national.

« Nous ne voulons pas de politiques conçues uniquement pour les jeunes. Nous voulons élaborer de plus en plus de politiques avec les jeunes. Car lorsqu'un jeune trouve une opportunité, cela ne change pas seulement sa propre vie. Il peut changer une famille, transformer une communauté et contribuer à changer un pays », indique le message.

Le 12 août a été institué Journée internationale de la jeunesse par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1999 afin de reconnaître la contribution des jeunes au progrès social et à la réalisation des Objectifs de développement durable.