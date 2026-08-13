Angola: Le président de l'Assemblée nationale souligne le rôle de la jeunesse dans le développement durable du pays

Luanda — Le président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida, a souligné mardi, à Luanda, le rôle de la jeunesse en tant que force motrice de la société et acteur stratégique du développement durable de l'Angola.

À l'ouverture d'un atelier consacré à la « Jeunesse et au premier emploi », organisé dans le cadre des célébrations de la Journée internationale de la jeunesse, prévue mercredi 12 août, il a plaidé en faveur du renforcement des politiques publiques visant à faciliter l'accès des jeunes à leur premier emploi.

Selon Adão de Almeida, cette journée constitue une occasion pour les États de réfléchir aux politiques publiques en faveur de la jeunesse, d'échanger avec les jeunes sur leurs aspirations et leurs ambitions, de renforcer le contrat social avec cette composante de la population et de renouveler leur engagement envers la jeunesse.

Il a relevé que le monde traverse une période marquée par de profondes transformations structurelles, accompagnées de défis économiques, sociaux, technologiques, environnementaux et géopolitiques qui modifient considérablement le marché du travail et les compétences requises des nouvelles générations.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Parmi les principaux facteurs de transformation, il a cité la transition numérique, l'intelligence artificielle, l'automatisation des processus de production, les changements climatiques, les crises sanitaires, les conflits internationaux, les migrations et les évolutions démographiques.

Dans ce contexte, il a jugé paradoxale la situation de la jeunesse, qui constitue la génération présentant les niveaux de qualification académique les plus élevés tout en continuant de rencontrer les plus grandes difficultés d'accès à l'emploi et à la stabilité professionnelle.

Citant des estimations de l'Organisation internationale du Travail (OIT), il a affirmé que les jeunes continuent d'afficher des taux de chômage supérieurs à ceux de la population adulte et sont également les plus touchés par l'informalité, la précarité de l'emploi et l'insuffisance des possibilités d'insertion professionnelle.

Cette réalité a conduit les Nations unies à placer la jeunesse au coeur de l'Agenda 2030 pour le développement durable, reconnaissant que l'avenir de l'humanité dépend de la capacité des États à garantir une éducation de qualité, un emploi décent, l'égalité des chances, l'innovation et une participation active des jeunes à la vie publique, a-t-il ajouté.

Il a souligné que, bien qu'il s'agisse d'un défi d'ampleur mondiale, la question revêt une importance particulière en Afrique, continent qui abrite la population la plus jeune de la planète.

Selon lui, l'Afrique devrait compter, d'ici 2050, la population active jeune la plus importante au monde. Cette évolution représente une opportunité sans précédent, mais également un défi majeur pour les gouvernements, les parlements, le secteur privé, les universités et la société dans son ensemble.

Dans ce contexte, le responsable a mis en avant l'adoption par l'Union africaine de la Charte africaine de la jeunesse ainsi que l'inscription, dans l'Agenda 2063, d'une vision d'une Afrique portée par ses citoyens, notamment par l'énergie, la créativité et le talent de sa jeunesse.