Afrique: Le Maroc, pays hôte, retrouve des adversaires familiers après le tirage au sort de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations de Futsal, Maroc 2026

Le Maroc placé dans le Groupe A avec la Libye, la Zambie et l'Algérie

L'Égypte tête de série du Groupe B avec l'Angola, le Mozambique et la Tanzanie

La TotalEnergies CAF CAN de Futsal Maroc 2026 se déroulera du 12 au 21 octobre

Le tirage au sort de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations de Futsal Maroc 2026 a été effectué lundi à Salé, au Maroc. Il a donné naissance à deux groupes particulièrement relevés, promettant des confrontations de haut niveau entre plusieurs des nations les plus ambitieuses du futsal africain.

Les huit nations qualifiées ont été réparties en deux groupes de quatre équipes. Pays hôte, le Maroc a été versé dans le Groupe A aux côtés de la Libye, de la Zambie et de l'Algérie. Le Groupe B sera emmené par l'Égypte, qui affrontera l'Angola, le Mozambique et la Tanzanie.

La compétition se déroulera au Maroc du 12 au 21 octobre 2026 et réunira plusieurs des nations les plus performantes et ambitieuses du futsal continental.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La cérémonie du tirage au sort s'est tenue en présence de deux figures du football africain, le Marocain Marouane Chamakh et le Mozambicain Fernando Chamboco, désignés assistants du tirage.

Triple champion d'Afrique, en 2016, 2020 et 2024, le Maroc aborde la compétition avec le statut de l'une des principales puissances du futsal africain.

La Libye dispose également d'un solide palmarès, avec un titre continental remporté en 2008. De leur côté, la Zambie et l'Algérie tenteront de bousculer la hiérarchie et de s'inviter dans le dernier carré de la compétition.

Triple championne d'Afrique, l'Égypte débutera son parcours dans le Groupe B face à la Tanzanie, avec l'ambition de décrocher un quatrième sacre après ceux remportés en 1996, 2000 et 2004.

L'Angola et le Mozambique complètent le groupe et s'affronteront lors de la première journée.

Entre l'expérience de l'Égypte, la régularité de l'Angola et les ambitions grandissantes du Mozambique et de la Tanzanie, le Groupe B s'annonce particulièrement disputé et constituera un véritable test pour les quatre nations.

Groupes de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations de Futsal

Groupe A : Maroc, Libye, Zambie, AlgérieGroupe B : Égypte, Angola, Mozambique, Tanzanie

Programme de la phase de groupes

1re journée

Groupe A : Maroc - Algérie ; Libye - ZambieGroupe B : Égypte - Tanzanie ; Angola - Mozambique

2e journée

Groupe A : Maroc - Zambie ; Algérie - LibyeGroupe B : Égypte - Mozambique ; Tanzanie - Angola

3e journée

Groupe A : Maroc - Libye ; Zambie - AlgérieGroupe B : Égypte - Angola ; Mozambique - Tanzanie