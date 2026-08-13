Afrique: Le Malawi et l'Algérie à la conquête d'une première finale de la TotalEnergies CAF CAN Féminine 2026

Le Malawi et l'Algérie s'affrontent ce mercredi 12 août en demi-finale de la TotalEnergies CAF CAN Féminine, Maroc 2026, au Stade Olympique de Rabat. Coup d'envoi à 18h00, heure locale (17h00 GMT).
LES CHIFFRES À RETENIR
- Il s'agira de la première confrontation entre le Malawi et l'Algérie en phase finale de la CAN Féminine.
- Le Malawi disputera à Rabat son cinquième match de la compétition. Trois de ses quatre premières rencontres ont été disputées au Stade Al Madina, face au Nigeria, à la Zambie et au Ghana. Les Malawites ont également affronté l'Égypte au Stade Moulay El Hassan. Cette demi-finale au Stade olympique constituera donc leur troisième enceinte différente dans la capitale marocaine.
- L'Algérie disputera son troisième match au Stade olympique de Rabat. Les Algériennes y ont battu le Sénégal et le Kenya sur le même score de 2-0, lors de leurs premier et troisième matches de groupe.
- Les Algériennes retrouvent Rabat après avoir disputé leur quart de finale à Casablanca, au Stade Moulay Rachid, où elles ont renversé la Côte d'Ivoire (2-1).
- Avec le Maroc et le Cameroun, les deux autres demi-finalistes, qui ont déjà atteint une finale de CAN Féminine, le vainqueur de cette affiche deviendra le septième pays différent à atteindre la finale depuis l'instauration du format actuel en 1998.
- Les six précédents finalistes depuis 1998 sont le Nigeria, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Maroc.
- Aucune des quatre équipes encore en lice n'a remporté la CAN Féminine. La compétition sacrera donc un champion inédit pour la deuxième fois en trois éditions, après le premier titre de l'Afrique du Sud en 2022. Le Nigeria avait remporté l'édition 2024.
- Le champion 2026 deviendra seulement le quatrième pays à soulever le trophée depuis 1998, après le Nigeria, la Guinée équatoriale et l'Afrique du Sud.
- L'Algérie disputera son deuxième match de CAN Féminine face à une équipe participant pour la première fois à la compétition. La précédente confrontation remontait à 2006, contre la Guinée équatoriale, lors de la dernière journée de la phase de groupes. Les deux équipes s'étaient séparées sur un spectaculaire 3-3, après que l'Algérie avait pourtant mené 2-0.
- Il s'agira du quatrième match de l'Algérie en CAN Féminine face à une sélection d'Afrique australe. Les Algériennes ont déjà affronté l'Afrique du Sud à deux reprises et le Botswana une fois.
- Le bilan de l'Algérie face aux équipes d'Afrique australe est de trois matches, une victoire et deux défaites.
- L'Algérie s'était inclinée 4-0 puis 5-1 face à l'Afrique du Sud, en phase de groupes des éditions 2006 et 2014, avant de battre le Botswana 1-0 lors de la CAN Féminine 2024.
- Cette demi-finale sera la première rencontre à élimination directe de l'Algérie face à une sélection d'Afrique australe en CAN Féminine.
Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres
MALAWI : LES CHIFFRES CLÉS
- Le Malawi a créé la sensation en battant le Ghana (2-1) pour atteindre les demi-finales dès sa première participation à la CAN Féminine.
- Les Malawites ont également décroché leur première qualification pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA.
- Le Malawi devient seulement la deuxième sélection du pays, toutes catégories masculines et féminines confondues, à se qualifier pour une Coupe du Monde de la FIFA. La sélection masculine U-17 avait participé à la Coupe du Monde U-17 de la FIFA en 2009, qui demeure jusqu'ici la seule apparition du Malawi dans un tournoi mondial FIFA.
- Le Malawi est le premier pays depuis le Zimbabwe en 2000 à atteindre les demi-finales dès sa première participation à la CAN Féminine. Les Zimbabwéennes avaient été éliminées par le Nigeria en demi-finales.
- À l'exception de l'édition inaugurale de 1998, aucun pays débutant n'a encore atteint la finale de la CAN Féminine. Le Malawi peut donc devenir le premier à réaliser cette performance.
- Le Malawi est seulement le troisième débutant depuis 1998 à franchir la phase de groupes, après le Zimbabwe en 2000 et le Botswana en 2022. Il est le premier des trois à atteindre les demi-finales depuis le Zimbabwe.
- En cas de qualification pour la finale, le Malawi deviendrait seulement le deuxième pays d'Afrique australe à atteindre la dernière marche depuis 1998, après l'Afrique du Sud, qui compte cinq finales.
- Hors édition inaugurale de 1998, le Malawi est le premier débutant à remporter trois matches lors d'une même CAN Féminine. En 1998, le Nigeria avait gagné cinq rencontres et le Ghana trois.
- Le Malawi est le quatrième pays d'Afrique australe à atteindre les demi-finales de la CAN Féminine, après l'Afrique du Sud, le Zimbabwe en 2000 et la Zambie en 2022. Parmi ces trois précédents, seule l'Afrique du Sud avait réussi à atteindre la finale.
- Le Malawi avait ouvert le score lors de ses deux premiers matches, face au Nigeria et à l'Égypte. Les Malawites ont ensuite concédé le premier but lors de leurs deux dernières rencontres : une défaite 2-1 contre la Zambie en phase de groupes, puis une victoire 2-1 contre le Ghana en quarts de finale.
- La victoire face au Ghana est la première de l'histoire du Malawi en CAN Féminine après avoir encaissé le premier but. Chantelle Boye-Hlorkah avait donné l'avantage au Ghana dès la 7e minute, avant que Temwa Chawinga n'égalise cinq minutes plus tard. Rose Kadzere a inscrit le but de la victoire à la 79e minute.
- Le Malawi a marqué et encaissé au moins un but lors de chacun de ses quatre matches dans cette CAN et n'a toujours pas réussi à préserver sa cage inviolée.
- Avec neuf buts inscrits, le Malawi possède la meilleure attaque des quatre demi-finalistes.
- Les Malawites ont toutefois encaissé six buts, soit le total le plus élevé des quatre équipes encore en lice.
- Le Malawi est la seule des quatre demi-finalistes à ne pas avoir conservé sa cage inviolée. Ses résultats depuis le début de la compétition : 3-2 contre le Nigeria, 3-1 contre l'Égypte, 1-2 face à la Zambie et 2-1 contre le Ghana.
- Temwa Chawinga a marqué face au Ghana et porte son total à quatre buts dans cette édition.
- Chawinga a également délivré la passe décisive sur le but victorieux de Rose Kadzere. Elle compte désormais six implications sur des buts, avec quatre réalisations et deux passes décisives. Elle avait déjà délivré une passe décisive lors de la victoire contre l'Égypte.
- Avec six implications sur des buts, Chawinga partage la première place de ce classement avec la Zambienne Barbra Banda.
- Avec quatre buts, Chawinga est co-meilleure deuxième buteuse de la compétition, à une longueur de Banda, auteure de cinq réalisations avant l'élimination de la Zambie. Le cinquième but de Banda avait justement été inscrit lors de la victoire 2-1 face au Malawi.
- Chawinga a marqué lors de trois des quatre matches du Malawi, contre le Nigeria, l'Égypte et le Ghana. À chaque fois, les Malawites se sont imposées.
ALGÉRIE : LES CHIFFRES CLÉS
- L'Algérie a remporté pour la première fois un match à élimination directe en CAN Féminine en renversant la Côte d'Ivoire (2-1) en quarts de finale.
- Les Algériennes ont atteint pour la première fois les demi-finales de la CAN Féminine.
- Elles ont également décroché leur première qualification pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA.
- À l'image de la sélection masculine, qui avait fait ses débuts en Coupe du Monde en 2014, l'Algérie féminine disputera sa première phase finale mondiale au Brésil.
- L'Algérie n'a jamais perdu un match à élimination directe de CAN Féminine dans le temps réglementaire. Avant son quart de finale face à la Côte d'Ivoire, son seul précédent match à élimination directe était un quart de finale contre le Ghana en 2024, conclu sur un 0-0 avant une élimination aux tirs au but (2-4).
- Le quart de finale contre le Ghana en 2024 et celui face à la Côte d'Ivoire constituent les deux seuls matches à élimination directe disputés par l'Algérie en CAN Féminine. Le duel face au Ghana reste son unique séance de tirs au but.
- La victoire contre la Côte d'Ivoire constitue la première fois que l'Algérie remporte un match de CAN Féminine après avoir concédé l'ouverture du score.
- Menées après le but d'Inès Konan à la 30e minute, les Algériennes ont renversé la rencontre grâce à Inès Khiri (58e) et Amira Ould Braham (64e).
- En cas de victoire face au Malawi, l'Algérie deviendra seulement la deuxième sélection d'Afrique du Nord à atteindre une finale de CAN Féminine, après le Maroc, finaliste en 2022 et 2024.
- L'Algérie a inscrit six buts et n'en a encaissé que deux depuis le début de cette édition.
- Avec six buts, les Algériennes ont établi leur meilleur total offensif sur une seule édition de la CAN Féminine. Leur précédent record était de quatre buts.
- Parmi les quatre demi-finalistes, seul le Maroc, avec un but encaissé, affiche une meilleure défense que l'Algérie. Le Cameroun a également concédé deux buts.
- Les deux buts algériens contre la Côte d'Ivoire ont été inscrits en seconde période.
- Inès Khiri et Amira Ould Braham ont inscrit face aux Ivoiriennes leurs premiers buts de la compétition.
- Les six buts de l'Algérie ont été inscrits par cinq joueuses différentes : Marine Dafeur compte deux réalisations, tandis que Melissa Bethi, Lynda Bendris, Inès Khiri et Amira Ould Braham en ont marqué une chacune.
- Dafeur a délivré la passe décisive sur le but victorieux d'Ould Braham contre la Côte d'Ivoire. Il s'agissait de sa première passe décisive de la compétition et de sa troisième implication sur un but. Elle compte également deux réalisations.
- L'Algérie a remporté les trois matches au cours desquels Dafeur a été impliquée sur un but. Elle avait marqué contre le Sénégal et le Kenya en phase de groupes, avant d'offrir la passe décisive du but de la victoire face à la Côte d'Ivoire.
- L'Algérie compte trois victoires dans cette édition. Au cours de ses six précédentes participations à la CAN Féminine, elle n'en avait obtenu que trois au total, en 19 matches.
- Roselène Khezami a tenté 70 passes contre la Côte d'Ivoire, dont 53 réussies, soit un taux de réussite de 76 %.
- Huit joueuses algériennes ont été titulaires lors des quatre matches de la compétition, tandis que neuf joueuses ont participé à toutes les rencontres.
- Six joueuses -- Inès Belloumou, Marine Dafeur, Roselène Khezami, Amira Ould Braham, Chloé N'Gazi et Lana Smits -- ont disputé l'intégralité des 360 minutes de la campagne algérienne.