Afrique: Le Maroc et le Cameroun se disputent une place en finale de la CAN Féminine 2026

Le Maroc, pays hôte, et le Cameroun s'affrontent ce mercredi 12 août en demi-finale de la TotalEnergies CAF CAN Féminine, Maroc 2026, au Stade Moulay El Hassan de Rabat. Coup d'envoi à 21h00, heure locale (20h00 GMT).
LES CHIFFRES À RETENIR
- Il s'agira de la deuxième confrontation entre le Maroc et le Cameroun en phase finale de la CAN Féminine. Les Camerounaises s'étaient imposées 4-1 lors de leur précédent duel, en phase de groupes de l'édition 2000.
- Lors de cette rencontre, disputée en ouverture du groupe B en Afrique du Sud, le Maroc avait ouvert le score à la 13e minute par Nadia Maqdi. Le Cameroun avait égalisé par Eko Njolle (17e), avant de faire la différence en seconde période grâce à Antoinette Anounga (67e), Enama Abbe (89e) et Bernadette Anong (90e).
- Les deux autres confrontations du Maroc face à une sélection d'Afrique centrale se sont soldées par un nul 0-0 contre la RD Congo en 1998, puis une victoire 4-2 face au même adversaire en 2024.
- Le Cameroun disputera son septième match de CAN Féminine face à un pays hôte. Les Lionnes Indomptables n'ont jamais gagné lors de leurs six précédentes rencontres : un nul et cinq défaites.
- Le Cameroun avait perdu ses cinq premiers matches face à des pays hôtes avant d'obtenir un nul 1-1 contre le Ghana en phase de groupes de l'édition 2018.
- En six matches face à des pays hôtes, le Cameroun a encaissé 17 buts et n'en a inscrit qu'un seul.
- Le Cameroun n'a jamais ouvert le score face à un pays hôte et a toujours concédé le premier but. Son seul résultat positif reste le nul 1-1 contre le Ghana en 2018.
- Les Camerounaises ont déjà affronté un pays hôte à trois reprises en demi-finales et se sont inclinées à chaque fois : 6-0 puis 5-0 contre le Nigeria en 1998 et 2006, et 2-0 face à la Guinée équatoriale en 2012.
- Leur autre match à élimination directe face à un pays hôte s'était soldé par une défaite 2-0 contre l'Afrique du Sud, lors du match pour la troisième place en 2010.
- Le Cameroun a remporté ses sept précédents matches de CAN Féminine face à une sélection d'Afrique du Nord, tous disputés en phase de groupes. Quatre de ces victoires ont été obtenues contre l'Algérie, une contre l'Égypte, une contre le Maroc et une contre la Tunisie.
- Six de ces sept victoires ont été obtenues avec au moins deux buts d'écart. La seule victoire sur la marge d'un but remonte à 2010, contre l'Algérie (2-1).
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MAROC : LES CHIFFRES CLÉS
- Le Maroc s'est qualifié pour sa troisième demi-finale consécutive, et la troisième de son histoire, après sa victoire 2-1 contre l'Afrique du Sud en quarts de finale.
- Les Marocaines ont également décroché leur billet pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027 au Brésil. Elles participeront à leur deuxième Mondial, après avoir atteint les huitièmes de finale en 2023.
- Il s'agira de la troisième demi-finale du Maroc en CAN Féminine.
- Jorge Vilda s'est qualifié pour une Coupe du Monde Féminine avec une deuxième sélection, après avoir conduit l'Espagne au titre mondial en 2023.
- Le Maroc a remporté ses deux précédentes demi-finales, à chaque fois après prolongation et tirs au but.
- En 2022, les Marocaines avaient éliminé le Nigeria après un nul 1-1, en s'imposant 5-4 aux tirs au but. En 2024, elles avaient également éliminé le Ghana aux tirs au but, après un nouveau nul 1-1.
- En 2022, Sanaa Mssoudy avait égalisé à la 66e minute, quatre minutes après que Yasmin Mrabet avait marqué contre son camp et donné l'avantage au Nigeria. Le Maroc avait ensuite transformé ses cinq tirs au but pour s'imposer 5-4.
- En 2024, le Maroc avait été mené après le but de Stella Nyamekye à la 26e minute, avant que Sakina Ouzraoui n'égalise à la 55e. Après une prolongation, les Marocaines avaient finalement remporté la séance de tirs au but 4-2.
- Les deux seules séances de tirs au but disputées par le Maroc en CAN Féminine ont donc eu lieu lors de ses deux précédentes demi-finales.
- Le Maroc n'a encore jamais ouvert le score en demi-finale de CAN Féminine.
- Les Marocaines ont converti les neuf tirs au but qu'elles ont tirés lors des séances de tirs au but en CAN Féminine.
- Le Maroc n'a jamais perdu un match à élimination directe en CAN Féminine avant la finale. Les Lionnes de l'Atlas ont franchi les cinq précédents obstacles à ce stade, avec trois victoires dans le jeu et deux qualifications aux tirs au but.
- Leurs seules défaites dans la phase à élimination directe sont intervenues en finale, en 2022 et 2024.
- Le Maroc vise une troisième finale de CAN Féminine, qui serait également la troisième consécutive.
- En cas de qualification, le Maroc atteindra une nouvelle fois la finale sans avoir perdu l'un de ses cinq premiers matches, comme en 2022 et 2024.
- La victoire 2-1 contre l'Afrique du Sud en quarts de finale constitue le premier succès du Maroc dans le temps réglementaire face à une ancienne championne d'Afrique. Leur précédente victoire à élimination directe contre le Nigeria avait été obtenue aux tirs au but.
- Le but encaissé contre l'Afrique du Sud était le premier concédé par la défense marocaine dans cette édition, après trois clean sheets consécutifs en phase de groupes.
- Le Maroc n'a encore jamais gardé sa cage inviolée lors d'un match à élimination directe de CAN Féminine, ayant encaissé au moins un but lors de ses sept matches disputés à ce stade.
- Sakina Ouzraoui, auteure du premier but marocain contre l'Afrique du Sud, a inscrit sa deuxième réalisation dans cette édition et son troisième but en CAN Féminine, après celui marqué en 2024.
- Hanane Aït El Haj, qui a inscrit le deuxième but marocain contre l'Afrique du Sud, a marqué son premier but en CAN Féminine lors de sa 16e apparition dans la compétition.
- Aït El Haj compte cinq implications sur des buts dans cette édition : un but et quatre passes décisives.
- Aït El Haj a transformé un penalty à la 51e minute contre l'Afrique du Sud. Le Maroc a réussi sept de ses huit derniers penalties obtenus en CAN Féminine.
- Le Maroc a inscrit ses deux buts contre l'Afrique du Sud sur ses deux seules frappes cadrées.
- Les Marocaines n'ont obtenu qu'un seul corner face à l'Afrique du Sud.
- Le Maroc a utilisé 19 joueuses depuis le début de la compétition. Onze ont participé aux quatre matches, dont neuf titularisées à chaque rencontre.
- Si elle est titularisée face au Cameroun, la gardienne Khadija Er-Rmichi disputera son 17e match de CAN Féminine. Elle compte six clean sheets dans la compétition, dont trois lors de cette édition, soit son meilleur total sur une même CAN.
CAMEROUN : LES CHIFFRES CLÉS
- Le Cameroun a éliminé le Nigeria (1-0) en quarts de finale pour atteindre sa 11e demi-finale de CAN Féminine.
- Il s'agissait de la 14e confrontation entre les deux sélections dans la compétition. Le Cameroun n'a remporté que la deuxième de ces rencontres.
- Les Camerounaises ont éliminé le Nigeria d'une phase finale de CAN Féminine pour la première fois de leur histoire.
- Le Cameroun a remporté un quart de finale de CAN Féminine pour la première fois. Lors de son unique précédent quart de finale, en 2022, il s'était incliné 1-0 contre le Nigeria.
- Une victoire face au Maroc permettrait au Cameroun d'atteindre sa quatrième finale de CAN Féminine.
- Il s'agit de la 11e demi-finale disputée par le Cameroun. Seul le Nigeria, avec 13 participations, en compte davantage. Les Camerounaises rejoignent l'Afrique du Sud à la deuxième place du classement des équipes ayant disputé le plus de demi-finales.
- Le Cameroun a remporté trois de ses dix précédentes demi-finales.
- Ses trois succès dans le dernier carré remontent à 2004, 2014 et 2016.
- Les Camerounaises ont été éliminées en demi-finales à sept reprises : en 1998, 2002, 2006, 2008, 2010, 2012 et 2018.
- En cas de qualification, le Cameroun disputera sa quatrième finale. Seuls le Nigeria, avec dix finales, et l'Afrique du Sud, avec cinq, ont atteint plus souvent ce stade.
- Deux des trois victoires camerounaises en demi-finales ont nécessité une prolongation, en 2004 et 2014.
- En 2004, le Cameroun avait battu le Ghana 1-0 après prolongation, Françoise Bella inscrivant le but décisif à la 95e minute.
- En 2014, les Camerounaises avaient éliminé la Côte d'Ivoire (2-1) après prolongation. Christine Manie avait inscrit le but de la qualification à la 118e minute, après un score de 1-1 au terme du temps réglementaire.
- La dernière qualification du Cameroun pour une finale remonte à 2016. Raïssa Feudjio avait inscrit l'unique but de la demi-finale face au Ghana à la 71e minute (1-0).
- La demi-finale de 2018 face au Nigeria est la seule autre de l'histoire du Cameroun à avoir été décidée aux tirs au but. Après un 0-0, les Camerounaises s'étaient inclinées 4-2 dans la séance.
- Le Cameroun disputera son 13e match à élimination directe en CAN Féminine, hors finales et matches pour la troisième place. Les Lionnes Indomptables n'en ont remporté que quatre sur leurs douze précédents : contre le Ghana (1-0) en 2004, la Côte d'Ivoire (2-1) en 2014, le Ghana (1-0) en 2016 et le Nigeria (1-0) en 2026.
- Le Cameroun a également perdu une demi-finale après prolongation, face au Ghana en 2002 (2-3). Les deux équipes étaient à égalité 2-2 au terme des 90 minutes avant le but en or d'Adjoa Bayor à la 120e minute.
- La plus lourde défaite du Cameroun en demi-finale reste le 6-0 concédé face au Nigeria en 1998.
- Le Cameroun a disputé trois séances de tirs au but en CAN Féminine et les a toutes perdues. Les Camerounaises se sont inclinées 3-1 face à la RD Congo après un nul 3-3 lors du match pour la troisième place en 1998, puis 5-4 contre le Nigeria après un nul 1-1 en 2008, avant de perdre 4-2 contre le Nigeria en demi-finales en 2018, après un 0-0.
- Myriam Maéva Nyadjou a inscrit l'unique but de la victoire camerounaise contre le Nigeria en quarts de finale, à la 19e minute.
- Sur les cinq buts inscrits par le Cameroun lors de ses quatre matches dans cette édition, quatre ont été marqués en première période, tous avant la demi-heure de jeu.
- Le but de Nyadjou est le troisième inscrit par le Cameroun avant la 20e minute depuis le début de la compétition.
- Le Cameroun a affiché 40 % de possession face au Nigeria.
- Les Camerounaises ont cadré trois frappes contre le Nigeria. Nyadjou a marqué sur son unique tentative cadrée.
- La gardienne Michaely Bihina a réalisé neuf arrêts contre le Nigeria, son meilleur total en trois apparitions dans cette édition. Elle a également enregistré son deuxième clean sheet.
- Le Cameroun a utilisé 22 de ses 26 joueuses. Seules Ange Bawou, Lewjo Djapa Mogai, Raissa Mbappe et Ladifatou Ngambe n'ont pas encore disputé la moindre minute.
- Trois Camerounaises -- Nyadjou, Colette Ndzana et Grace Mendoua -- ont été titulaires lors des quatre matches disputés par leur équipe.