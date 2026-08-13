Angola: La ministre de l'Administration publique considère la création d'emplois comme l'un des principaux défis du pays

Luanda — La ministre de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Teresa Dias, a déclaré mardi, à Luanda, que la création de possibilités d'emploi pour les jeunes constituait l'un des principaux défis des politiques publiques en Angola.

Lors d'un atelier consacré à la « Jeunesse et au premier emploi », organisé dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse, célébrée le 12 août, elle a indiqué que le pays se caractérisait par une population jeune, un niveau élevé d'informalité et un taux de chômage des jeunes encore supérieur à la moyenne nationale.

Teresa Dias a affirmé que le pays disposait actuellement d'un « écosystème national de promotion de l'emploi » reposant sur cinq piliers : la vision stratégique, la coordination, la formation professionnelle, le financement et l'information sur le marché du travail.

Elle a ajouté que, selon les données de l'Institut national de la statistique (INE) relatives au premier trimestre 2026, la population active angolaise, parmi les personnes âgées de 18 ans ou plus, était estimée à 11,75 millions de personnes.

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Elle a rappelé que le taux de chômage national s'était établi à 21,3 %, soit un niveau inférieur à l'objectif de 25 % fixé par le Plan national de développement (PDN) 2023-2027.

Malgré cette amélioration, a-t-elle souligné, la situation demeure préoccupante chez les jeunes.

Elle a précisé que le taux de chômage des jeunes âgés de 18 à 24 ans avait atteint 40,7 % au premier trimestre 2026, en baisse toutefois sensible par rapport aux 57,7 % enregistrés en 2024.

La ministre a également mis en avant le niveau élevé d'informalité, indiquant qu'environ 77,7 % de la population occupée travaillait encore dans le secteur informel en 2025.

Pour Teresa Dias, l'enjeu ne consiste pas seulement à créer des emplois, mais aussi à garantir des emplois assortis de droits, d'une protection sociale, de possibilités de formation et de perspectives d'évolution professionnelle.

Parmi les mesures mises en oeuvre, la ministre a cité la création de plus de 774.000 emplois formels entre 2023 et le premier semestre 2026, ainsi que la réduction de plus de 75 % des suppressions d'emplois par rapport à 2022.

Dans le domaine de la protection sociale obligatoire, le nombre d'assurés a atteint environ 3,05 millions de travailleurs, soit une progression d'environ 40 % par rapport à 2022.