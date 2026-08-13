Angola: Lunda-Sul - 24 morts dans des accidents de la circulation au deuxième trimestre

11 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par QB/JW/VIC/BS

Saurimo — Vingt-quatre personnes ont trouvé la mort et plus de 50 autres ont été blessées dans 160 accidents de la circulation enregistrés au cours du deuxième trimestre de l'année en cours, a indiqué lundi le commandement provincial de la Police nationale à Lunda-Sul.

L'information a été communiquée par le délégué provincial du ministère de l'Intérieur (MININT) à Lunda-Sul, Fernando Luís, lors de la première réunion ordinaire du Conseil provincial de consultation des communautés, présidée par le gouverneur de la province, Gildo Matias.

Selon le responsable, le bilan fait ressortir une baisse de quatre décès et d'une douzaine d'accidents par rapport à la même période de 2025. Les dégâts matériels n'ont pas encore été évalués.

Il a cité l'excès de vitesse, les changements de direction irréguliers, le mauvais état technique des véhicules, la conduite en état d'ivresse, les collisions entre véhicules et motocyclettes, les accidents impliquant des piétons, les renversements et les sorties de route parmi les principales causes des accidents de la circulation à Lunda-Sul.

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Sur le front de la criminalité, le commandant provincial de la Police nationale à Lunda-Sul a qualifié la situation sécuritaire de calme. Au cours de la même période, 383 infractions de diverses natures ont été enregistrées, soit une baisse de plus de 20 faits par rapport à la période correspondante de l'année précédente.

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