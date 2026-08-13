Angola: La rougeole fait 17 morts à Songo

Uíge — Dix-sept enfants de la municipalité de Songo, dans la province de l'Uíge, sont morts de la rougeole au cours des douze derniers mois, sur un total de 1.500 cas enregistrés dans cette localité.

S'exprimant mardi à l'ANGOP, le directeur municipal de la Santé de Songo, Etelvino Alberto, qui n'a pas précisé les causes ni les antécédents de la maladie dans la municipalité, a indiqué que la vaccination et d'autres mesures étaient mises en oeuvre pour « endiguer » la maladie.

Outre les cas de rougeole, le responsable a également indiqué que les autorités sanitaires locales avaient enregistré, au cours de la même période, 182 cas de choléra, sans faire état de décès.

S'agissant du paludisme, Etelvino Alberto a indiqué que 26.106 cas avaient été enregistrés au cours du premier semestre de cette année, faisant plusieurs morts parmi les enfants.

Il a précisé que 12.704 cas avaient été diagnostiqués au premier trimestre, contre 13 402 au deuxième trimestre.