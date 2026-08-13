Angola: Des diplomates angolais assistent à l'élection du nouveau Président hongrois

Luanda — Des membres de la Mission diplomatique d'Angola en Hongrie ont assisté, mardi à Budapest, à l'élection du nouveau Président hongrois, András Baka, lors d'une séance solennelle du Parlement consacrée à cette élection.

Selon une note de la représentation diplomatique angolaise en Hongrie, l'ambassade d'Angola dans ce pays, à l'instar de l'ensemble du corps diplomatique, estime que l'élection d'András Baka pourrait ouvrir une nouvelle étape politique et institutionnelle en Hongrie, notamment dans le contexte des réformes constitutionnelles en cours et de la volonté du Gouvernement de renforcer les relations du pays avec les institutions européennes ainsi qu'avec le reste du monde.

Le nouveau Chef de l'État, András Baka, a été élu par 146 voix pour, sans voix contre ni abstention, l'opposition ayant choisi de pratiquer la politique de la chaise vide.

En dépit de cette absence, le Président élu a obtenu la majorité constitutionnelle des deux tiers requise pour être élu dès le premier tour.

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Son entrée en fonction est prévue le 19 août 2026.

Cette élection fait suite à la cessation anticipée du mandat de l'ancien président de la République, Tamás Sulyok, effective depuis le 20 juillet 2026, à la suite des modifications introduites par le 17e amendement de la Loi fondamentale hongroise.

András Baka, ancien président de la Cour suprême de Hongrie et ancien juge à la Cour européenne des droits de l'homme, avait été présenté comme candidat par le parti TISZA, qui soutient le gouvernement du Premier ministre Péter Magyar et dispose actuellement d'une majorité supérieure aux deux tiers à l'Assemblée nationale.