Angola: Le Président exprime sa consternation après le séisme en Colombie

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a exprimé mardi sa consternation après le séisme qui a frappé la Colombie, faisant au moins 176 morts et plus de 2.000 blessés.

Dans un message adressé à son homologue colombien, Abelardo Gabriel de La Espriella, dont l'ANGOP a obtenu copie, le Chef de l'État a exprimé, au nom du Gouvernement angolais et en son nom propre, sa profonde solidarité avec le peuple colombien face aux conséquences de cette catastrophe.

D'une magnitude de 7,4, le séisme a frappé le pays lundi 10 août, affectant particulièrement la région occidentale, où il a causé d'importants dégâts matériels et mobilisé les équipes de secours et de sauvetage.

João Lourenço s'est dit convaincu que les autorités colombiennes déploieraient tous les efforts nécessaires pour porter assistance aux victimes et atténuer la douleur et les souffrances provoquées par cette tragédie.

« Je vous prie d'accepter l'expression de notre amitié et de notre sympathie en ces moments de grande épreuve que traverse le peuple colombien », écrit le Président de la République dans son message.