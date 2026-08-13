Ile Maurice: Navin Ramgoolam - «Nou enn sel nasion»

La National Task Force, présidée par le Premier ministre, Navin Ramgoolam, s'est réunie hier pour faire le point sur les préparatifs entourant trois importantes célébrations religieuses : le pèlerinage du père Laval, Ganesh Chaturthi et Shri Venkateshwara Pooja.

Lors de cette réunion, le chef du gouvernement a mis l'accent sur la diversité culturelle et religieuse du pays. Il a rappelé que Maurice est, selon lui, le seul pays au monde à disposer d'une telle structure chargée d'encadrer les préparatifs des différentes célébrations religieuses. «Nou enn sel nasion», a-t-il déclaré, tout en appelant à la coopération de tous afin d'assurer le bon déroulement de ces fêtes.

Malgré un contexte budgétaire contraignant, le Premier ministre (PM) a souligné que Rs 124,4 millions ont été inscrites au Budget 2026-2027 afin de soutenir les organismes religieux. Une enveloppe qui, selon le gouvernement, témoigne de sa volonté de préserver la diversité culturelle et religieuse, tout en favorisant les valeurs de tolérance et du vivre-ensemble.

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La réunion a également permis de passer en revue l'état d'avancement des différents travaux sur les sites concernés. Le nettoyage, l'installation de marquises, de podiums, de chaises et de toilettes mobiles, mais aussi l'approvisionnement en eau, l'éclairage, le transport public, la sécurité policière et les dispositions sanitaires figurent parmi les principaux volets examinés.

Les membres de la Task Force ont donné l'assurance qu'un maximum serait fait pour répondre aux besoins exprimés, malgré les contraintes financières ainsi que certaines difficultés liées à l'approvisionnement en eau et en électricité. De leur côté, les représentants des associations socioculturelles ont salué la promptitude du gouvernement et ont formulé plusieurs propositions visant à améliorer l'organisation des célébrations ainsi que la sécurité et le confort des fidèles.

La rencontre a réuni les collectivités locales, la police, les services d'incendie, la Central Water Authority, le Central Electricity Board, les organismes chargés du transport public ainsi que les autres services concernés. Aux côtés du PM se trouvaient notamment la Deputy Prime Minister Arianne Navarre-Marie et les ministres Rajesh Bhagwan, Ajay Gunness, Anil Bachoo, Richard Duval, Patrick Assirvaden, Osman Mahomed, Deven Nagalingum, Ranjiv Woochit, Raj Pentiah et Mahen Gondeea.

Sécurité maritime

Plus tôt dans la journée, le PM a reçu l'amiral Krishna Swaminathan, chef d'état-major de la marine indienne, dans le cadre de la visite officielle de ce dernier à Maurice. L'amiral était accompagné des capitaines Syam Kiran Kandukuri et C. G. Binoop, commandant de la National Coast Guard, ainsi que du hautcommissaire de l'Inde à Maurice, Shri Anurag Srivastava.

Cette visite revêt une dimension particulière puisqu'il s'agit du premier déplacement à l'étranger de l'amiral Swaminathan depuis sa prise de fonctions, le 31 mai dernier. Navin Ramgoolam l'a remercié d'avoir choisi Maurice pour sa première visite, y voyant un geste témoignant de la relation privilégiée et de la confiance mutuelle entre Maurice et l'Inde.

Les échanges ont principalement porté sur la sécurité et la surveillance maritimes ainsi que sur le renforcement des capacités de la National Coast Guard. La formation, l'assistance technique et la coopération hydro- graphique ont notamment été abordées, avec pour objectif de renforcer la protection des ressources marines et de la vaste zone économique exclusive mauricienne.

Au cours de la rencontre, l'amiral Swaminathan a présenté au PM une plaque reproduisant une carte établie à partir d'un relevé hydrographique, ainsi qu'une carte des fonds marins réalisée à l'aide d'un sonar à balayage latéral.

À l'issue de l'entretien, le chef d'état-major de la marine indienne s'est dit honoré d'avoir pu échanger avec le PM. Il a rappelé la solidité des relations politiques, économiques et culturelles entre les deux pays, de même que leur parte- nariat durable dans le domaine de la sécurité, fondé sur la confiance. L'amiral Swaminathan a également exprimé le souhait que sa visite contribue à faire avancer les projets en cours et à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre Maurice et l'Inde.