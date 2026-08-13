Sénégal: Dalifort - Démantèlement d'un réseau de recel de compteurs et de câbles de cuivre volés

Le commissariat d'arrondissement de Dalifort a procédé à l'interpellation de trois individus pour recel et tentative de corruption de fonctionnaire. Les mis en cause sont placés en garde à vue après notification de leur droit à un conseil et les investigations se poursuivent.

« Faisant suite à une série de déclarations de vols portant sur les compteurs d'eau de la Sen Eau dans le secteur de Dalifort-Foirail, des investigations ont été menées. C'est sur ces entrefaites qu'elles ont permis le démantèlement d'un réseau de receleurs sis dans la zone industrielle de Dalifort-Foirail, près de la station de service Bada Lo », rapporte la police sénégalaise dans une note publiée jeudi.

En effet, poursuit la même source, une descente dans les locaux de la société dénommée « Westaf Metals Sénégal » a permis de trouver sur le site des sacs contenant des compteurs d'eau de la Sen Eau mais aussi des câbles en cuivre de la Sonatel dont l'origine n'a pas encore été déterminée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Les susnommés interrogés sommairement sur l'origine des compteurs de la Sen Eau et des câbles en cuivre, ont affirmé les acheter auprès de particuliers qui viennent les leur vendre. Poursuivant, ils affirment travailler pour un autre individu responsable de ladite société », informe la police.

Par ailleurs, précise notre source, l'un des mis en cause a proposé la somme de 2 500 000 francs CFA pour, dit-il, « régler l'affaire ». Sur instructions du procureur, les deux conteneurs ainsi que la somme susmentionnée ont été scellés pour les besoins de l'enquête.

Les deux premiers interpellés ont révélé après leur interrogatoire que la société Westafs Metals Sénégal, en dehors du premier individu nommé et toujours recherché, est tenue par deux autres individus de nationalité étrangère et qui résideraient aux Maristes.

Suite à cela, un dispositif de surveillance a été mis en place au niveau de l'immeuble abritant leur appartement, selon la police. C'est sur ces entrefaites que l'un d'eux, descendu d'un taxi, a pénétré dans l'immeuble avant d'en ressortir une dizaine de minutes plus tard en possession d'une valise.

C'est dans ces circonstances qu'il a été interpellé. Une fouille de sa valise a permis de retrouver trois passeports dont les deux appartiennent à des compatriotes.