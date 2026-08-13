Sénégal: 13 août 1994 - Le jour où Rufisque perdait son érudit, El Hadj Ibrahima Sakho

Le 13 août 1994, Rufisque perdait l'une de ses figures spirituelles les plus vénérées. El Hadj Ibrahima Sakho, plus connu sous le nom de Mame Ibou Sakho, s'éteignait à son domicile du quartier Keury Kao, à l'âge de 83 ans, laissant derrière lui l'empreinte d'une vie entièrement vouée à l'islam et à la tarikha tidiane.

Né le 20 décembre 1911 à Rufisque, dans une famille déjà façonnée par la ferveur religieuse, Ibrahima Sakho est le fils d'Elimane Sakho et de Fatoumata Ndiaye, dite Mame Ngouye Sigui. Son père, lui-même féru de sciences coraniques avant même sa rencontre avec Cheikh El Hadj Malick Sy, s'était installé à Rufisque comme imam ratib et représentant de Maodo, après avoir rejoint le vénéré fondateur de la voie tidiane à Ndiarndé. Elimane Sakho comptera d'ailleurs parmi les quarante mokhadems formés personnellement par El Hadj Malick Sy, chargés de diffuser l'enseignement islamique à travers le pays.

C'est dans ce sillage familial que le jeune Ibrahima entame son apprentissage religieux. Confié à son oncle Abdou Cissé, dit « Borom Diamal », grand marabout du Saloum, il effectue ses premières humanités coraniques à Diamal avant de revenir auprès de son père à Rufisque pour parfaire sa formation. C'est également son père qui, un jour, le conduit à Tivaouane pour le présenter à Cheikh El Hadj Malick Sy lui-même, scellant ainsi les débuts d'une relation spirituelle qui marquera toute son existence.

Devenu à son tour mokhadem de la confrérie, El Hadj Ibrahima Sakho se distingue par un travail de fond resté rare parmi les disciples de sa génération : il décortique et explique une grande partie des écrits de son maître, contribuant à en diffuser la pensée bien au-delà du cercle restreint des initiés.

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Poète et écrivain prolifique, il publie plus de seize ouvrages consacrés au Prophète Mouhamed, à Cheikh Seydi Ahmed Tidiane Chérif et à Cheikh El Hadj Malick Sy. Son action dépasse également le champ de l'écrit : il fait édifier vingt-deux mosquées à travers le Sénégal et initie, dès 1968, la prière annuelle de la Salatoul Tasbihi à Médina Sabakh, dans le département de Mbour, une tradition religieuse toujours perpétuée aujourd'hui.

Trente ans après sa disparition, la mémoire de Mame Ibou Sakho continue d'irriguer la confrérie tidiane. Érudit discret mais influent, il incarne cette génération de mokhadems qui, à l'ombre de Tivaouane, ont porté et transmis l'héritage spirituel d'El Hadj Malick Sy jusqu'aux générations actuelles.