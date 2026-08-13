Afrique: Afrobasket masculin U18 Fiba 2026 / Quarts de finale - Duel Sénégal-Madagascar aujourd'hui à 13h30

Les Lionceaux affrontent, ce jeudi, les Barea, en quarts de finale de l'AfroBasket masculin U18 Fiba 2026 qui se déroule à Abidjan (6-16 août). Une affiche qui s'annonce indécise entre deux équipes aux styles de jeu différents mais qui présentent le même bilan à l'issue de la phase de groupes, notamment deux victoires et une défaite.

Après avoir validé leur qualification pour les quarts de finale, les Lionceaux croisent, ce jeudi, les Barea au Palais des Sports de Treichville, à 13 h 30. Les coéquipiers de Codé Mbengue tenteront de décrocher leur billet pour le dernier carré de la compétition à l'issue de ce duel qui s'annonce disputé. Le Sénégal a conclu la phase de groupes avec un bilan de 2-1.

Malgré son revers lors de son troisième match face au Cameroun (46-49), l'équipe du Sénégal avait enchaîné deux belles victoires contre le Rwanda et la Tunisie. Face à Madagascar, deuxième du groupe B, les Lionceaux n'ont plus droit à l'erreur s'ils veulent être au rendez-vous des demi-finales de l'édition 2026 de l'AfroBasket. Sur le papier, la taille du secteur intérieur sénégalais et l'impact de Codé Mbengue des deux côtés du terrain donnent un léger avantage au Sénégal.

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Toutefois, les Lionceaux devront s'attendre à faire face à une bonne équipe malgache emmenée par Harinosy A'Ranty Rasetriarivony. Ce dernier qui incarne le meneur moderne, avait déjà démontré toutes ses qualités lors de la victoire contre le Gabon pour son entrée en lice dans le tournoi, distribuant 10 passes décisives, tout en démontrant également ses qualités de scoreur avec 25 points.

A'Ranty avait une nouvelle fois prouvé que sa performance contre les Panthères n'était pas sans lendemain, en guidant son équipe vers une deuxième victoire consécutive, cette fois face au Maroc (58-48). Le meneur avait distribué 10 passes décisives et terminé meilleur marqueur de son équipe avec 13 points.

Il avait également réalisé 6 interceptions, le meilleur total enregistré jusqu'ici dans le tournoi. Bien que comptant, au départ, parmi les équipes les moins cotées de la compétition, les Malgaches figurent aussi dans le top 4 au rebond durant la phase de groupes, devancés de peu par le Mali, le Cameroun et la Côte d'Ivoire.

À noter que les quarts de finale se disputeront ce jeudi, tandis que les demi-finales sont programmées le samedi 15 août. La finale et le match pour la troisième place auront lieu le dimanche 16 août au Palais des Sports de Treichville, à Abidjan.