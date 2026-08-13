Afrique: Sélectionneur des Lions - Le Togolais Daré Nibombé se porte candidat pour succéder à Pape Thiaw

13 Août 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Cheikh Gora Diop

Alors que la Fédération sénégalaise de football (FSF) étudie plusieurs profils pour succéder à Pape Thiaw, une candidature inattendue vient de se signaler. Le technicien togolais Daré Nibombé a transmis son dossier à l'instance fédérale pour briguer le poste de sélectionneur des Lions.

Selon le quotidien Record, le technicien de 46 ans a fait parvenir sa candidature par l'intermédiaire de son mandataire, Me Papa Khaly Niang.

Un ancien international face aux Lions

Ancien défenseur central des Éperviers, Daré Nibombé appartient à la génération qui avait qualifié le Togo pour sa première Coupe du monde, en 2006. Il avait notamment participé aux deux matches contre le Sénégal lors des éliminatoires, avec une victoire togolaise (3-1) à Lomé et un nul (2-2) à Dakar.

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Après sa carrière de joueur, Nibombé s'est tourné vers le métier d'entraîneur. Il a travaillé dans la formation en Belgique avant de prendre les commandes de la sélection togolaise en juillet 2024. Titulaire d'une licence UEFA Pro, il participe également à la formation des entraîneurs au sein de la Fédération belge de football.

Un défi qui attend aussi le Togo

Dans sa lettre adressée au président de la FSF, Abdoulaye Fall, le technicien togolais estime que l'après-Mondial 2026 ouvre un « nouveau cycle » pour les Lions et se présente comme un profil capable de contribuer à leur relance.

Reste désormais à savoir si sa candidature retiendra l'attention de la FSF. Si elle n'aboutissait pas, Daré Nibombé pourrait également avoir un important chantier à poursuivre avec les Éperviers.

Le Togo n'a plus participé à une phase finale de CAN depuis 2017 et vient de manquer les quatre dernières éditions. Un défi de taille pour l'ancien international, qui pourrait ainsi contribuer à relancer le football togolais sur la scène continentale.

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