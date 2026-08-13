Gabon: Ogooué-Lolo - L'honorable Huguette Tsono célèbre le 1er anniversaire de l'UDB avec les militants de Mulundu

13 Août 2026
Gabonews (Libreville)
Par Justin Biteghe

L'honorable Huguette Tsono, députée du 3è siège du département de Mulundu, a pris part aux activités marquant la célébration du premier anniversaire de l'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB) dans la commune de Lastoursville.

Aux côtés des responsables politiques du département, elle a participé à ce grand moment de rassemblement, de communion et de mobilisation des militants et sympathisants du parti.

La cérémonie a été marquée par l'installation officielle de plusieurs délégations représentant les différentes zones de la commune de Lastoursville.

Cette démarche vise à renforcer l'ancrage du parti à la base, à rapprocher davantage l'UDB des populations et à consolider sa dynamique politique dans le département de Mulundu.

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Cette célébration a également été l'occasion pour les cadres de réaffirmer leur engagement collectif en faveur d'une politique de proximité. Une politique fondée sur l'écoute, la solidarité et la participation active des populations à la vie du parti.

Le premier anniversaire de l'UDB à Lastoursville aura ainsi permis de donner un nouvel élan à la mobilisation et à l'organisation du parti dans le département.

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