Gabon: Ogooué-Lolo - L'honorable Huguette Tsono célèbre le 1er anniversaire de l'UDB avec les militants de Mulundu

L'honorable Huguette Tsono, députée du 3è siège du département de Mulundu, a pris part aux activités marquant la célébration du premier anniversaire de l'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB) dans la commune de Lastoursville.

Aux côtés des responsables politiques du département, elle a participé à ce grand moment de rassemblement, de communion et de mobilisation des militants et sympathisants du parti.

La cérémonie a été marquée par l'installation officielle de plusieurs délégations représentant les différentes zones de la commune de Lastoursville.

Cette démarche vise à renforcer l'ancrage du parti à la base, à rapprocher davantage l'UDB des populations et à consolider sa dynamique politique dans le département de Mulundu.

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Cette célébration a également été l'occasion pour les cadres de réaffirmer leur engagement collectif en faveur d'une politique de proximité. Une politique fondée sur l'écoute, la solidarité et la participation active des populations à la vie du parti.

Le premier anniversaire de l'UDB à Lastoursville aura ainsi permis de donner un nouvel élan à la mobilisation et à l'organisation du parti dans le département.