Gabon: Agropag Ndendé - Les employés entre espoir et attente après une médiation du ministère de l'Agriculture

Les agents d'Agropag Ndendé se sont réunis ce jour à la salle polyvalente du bâtiment administratif de Ndendé avec une délégation du ministère de l'Agriculture, conduite par le conseiller technique du ministre.

Au coeur des échanges : la recherche de pistes de solutions pour sortir de la crise que traverse l'entreprise, notamment le règlement des arriérés de salaires.

Face aux inquiétudes des employés, le conseiller technique du ministre a assuré que le dossier est actuellement sur la table de Monsieur le Président de la République.

Alors qu'ils menaçaient déjà d'organiser une marche pacifique pour faire entendre leurs revendications, les employés d'Agropag se disent satisfaits de cette médiation. Ils espèrent désormais que les engagements pris seront suivis d'effets concrets et que leurs revendications seront prises en compte dans les meilleurs délais.

Pour ces travailleurs, l'enjeu est désormais de voir cette lueur d'espoir se transformer rapidement en actes, afin de mettre fin à leur détresse et de leur permettre de retrouver une situation sociale plus stable.