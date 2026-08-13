Gabon: Haut-Ogooué - Justine Judith Lekogo poursuit sa démarche de proximité au coeur des quartiers de Franceville

Après le compte rendu parlementaire présenté collectivement aux populations de la commune de Franceville et la visite de terrain effectuée avec les autres députés dans les quatre arrondissements, Justine Judith Lekogo, Députée élue de la Nation,

Députée du Deuxième Arrondissement de Franceville, Déléguée nationale de l'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB), poursuit sa démarche de proximité au contact direct des populations.

Cette nouvelle séquence de terrain s'est poursuivie par plusieurs rencontres et séances de travail destinées à renforcer le dialogue avec les différents acteurs de la vie locale du Deuxième Arrondissement.

Une séance de travail avec les chefs des 16 quartiers

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Avant la séquence consacrée à la jeunesse, une séance de travail a réuni les chefs des 16 quartiers du Deuxième Arrondissement de Franceville.

Cette rencontre a constitué un temps d'écoute et d'échange avec ceux qui sont au quotidien au plus près des populations et connaissent les réalités, les difficultés et les attentes de leurs quartiers.

Les discussions ont notamment permis d'aborder les préoccupations locales, la nécessité de maintenir un dialogue permanent avec les populations et l'importance d'une meilleure circulation de l'information entre les quartiers et les responsables publics.

Pour Justine Judith Lekogo, la proximité commence par l'écoute de ceux qui vivent quotidiennement les réalités du terrain.

Cette rencontre avec les chefs de quartiers s'inscrit ainsi dans la continuité du travail engagé lors du compte rendu parlementaire et de la visite de terrain effectuée avec les autres députés dans les quatre arrondissements de la commune de Franceville.

Le mérite scolaire célébré et récompensé

Après cette séquence avec les chefs de quartiers, la députée a consacré un temps important à la jeunesse à travers la réception des élèves méritants du Deuxième Arrondissement.

Les jeunes bacheliers et les lauréats du brevet répondant aux critères retenus ont été reçus afin d'être félicités pour leurs résultats et encouragés à poursuivre leurs efforts.

Une enveloppe de 1 500 000 FCFA avait initialement été préparée pour accompagner 60 élèves. Toutefois, 15 jeunes supplémentaires se sont ajoutés à la liste initiale.

Afin de ne laisser aucun de ces nouveaux méritants de côté, une enveloppe complémentaire a été mobilisée en plus du montant initial.

Au-delà du soutien financier, le geste vise à transmettre un message clair à la jeunesse : le travail et le mérite doivent être reconnus, encouragés et valorisés.

Les femmes, actrices de la construction

La démarche s'est ensuite poursuivie avec une séance de travail réunissant les femmes responsables de l'UDB dans les différents quartiers et zones du Deuxième Arrondissement.

Les échanges ont porté sur la mobilisation, l'élargissement des adhésions, mais également sur la nécessité de mettre en place des stratégies favorisant l'autonomisation financière des femmes et leur accès à davantage d'opportunités.

L'objectif est de faire des femmes des actrices pleinement engagées dans la vie de leurs quartiers et dans la construction du mouvement.

Avec les jeunes responsables : passer du suivisme au leadership

Une autre séance de travail a réuni les jeunes responsables et délégués des différents quartiers et zones du Deuxième Arrondissement.

L'objectif était de les responsabiliser davantage et de les encourager à devenir de véritables acteurs de proximité.

Dans le contexte de la Cinquième République, le message porté par Justine Judith Lekogo est celui d'une évolution des pratiques politiques : il ne s'agit plus simplement de suivre un responsable politique ou de se réclamer d'un nom.

Chaque responsable de quartier doit être capable de développer une vision, de travailler au quotidien, de se rendre visible par ses actions, de connaître les préoccupations de sa communauté et surtout d'inspirer les jeunes autour de lui.

Être délégué ou responsable ne doit pas être un titre, mais une responsabilité qui se mesure à la capacité d'agir et de rassembler.

Une démarche qui place la proximité au coeur du mandat

Du compte rendu parlementaire collectif à la visite de terrain menée avec les autres députés dans les quatre arrondissements, en passant par la rencontre avec les 16 chefs de quartiers, l'accompagnement des jeunes méritants, le travail avec les femmes et la responsabilisation des jeunes leaders, Justine Judith Lekogo inscrit son action dans une même dynamique : être présente sur le terrain et construire avec les populations.

Cette démarche traduit une conception du mandat parlementaire fondée sur la proximité, l'écoute, la reddition de comptes et l'action.

Pour la députée du Deuxième Arrondissement, être élue de la Nation ne signifie pas seulement représenter les populations au Parlement. Cela signifie également revenir vers elles, écouter leurs réalités, accompagner leurs initiatives et contribuer à faire émerger, dans chaque quartier, des femmes et des hommes capables de prendre des responsabilités et d'agir pour leur communauté.