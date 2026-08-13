Gabon: ANINF-CNAMGS - La digitalisation de l'assurance maladie entre dans le concret

Trois mois après la signature de leur accord, l'ANINF et la CNAMGS ont franchi une étape décisive. Le 12 août 2026 à La Sablière, les deux institutions ont officiellement remis les conclusions de l'audit des systèmes d'information de la Caisse, première pierre d'une transformation numérique ambitieuse.

Conduite par les équipes techniques de l'ANINF, cette mission a dressé un état des lieux complet de l'environnement numérique de la CNAMGS. L'audit a permis d'identifier les principaux leviers d'amélioration, autour de trois piliers jugés essentiels à la performance d'un système d'information : les ressources humaines, la donnée et les infrastructures.Cette remise marque le passage à l'acte du protocole d'accord signé en mai dernier entre les deux institutions.

L'ambition était déjà posée : renforcer les systèmes informatiques de la CNAMGS, améliorer la cybersécurité, sécuriser les données et rendre les infrastructures plus résilientes. L'ANINF s'était engagée à accompagner la Caisse dans l'évaluation et l'optimisation de son dispositif technologique. Chose faite.

Avec la présentation de ces conclusions, la coopération sort du cadre des engagements pour entrer dans celui des actions concrètes.

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Sous l'impulsion de son Directeur Général, Alberto Wenceslas Mounguengui Moudoki, l'ANINF confirme son positionnement de bras technique de la transformation numérique de l'administration gabonaise.

Du côté de la CNAMGS, le Pr Béatrice Yvette Nguema Edzang a désormais pour feuille de route de s'appuyer sur ces recommandations. L'objectif : bâtir un système plus fiable, plus sécurisé et plus performant, afin de garantir une meilleure continuité de service aux assurés.

Cette dynamique s'inscrit pleinement dans la vision du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui place la souveraineté numérique et la modernisation de l'administration au coeur des priorités nationales. Une finalité claire : des services publics plus efficaces, plus rapides et plus proches des citoyens.