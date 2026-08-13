Poursuivant ses visites de terrain dans le Grand Libreville, le Président de la République, Chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé ce mercredi à la remise d'un important lot d'équipements techniques et de matériel roulant au Centre Hospitalier Universitaire de Libreville (CHUL).

Il a également inauguré le Laboratoire National de Santé Publique entièrement réhabilité, avant de se rendre à Owendo pour s'enquérir de l'avancement des travaux d'extension de l'Université des Sciences de la Santé (USS).

Cette nouvelle dotation intervient quelques semaines après celle remise au Centre Hospitalier Universitaire d'Owendo, le 1er juillet dernier. Elle comprend notamment des équipements biomédicaux de pointe, parmi lesquels des échographes, des aspirateurs de mucosités, des moniteurs multiparamétriques et une IRM, ainsi que du matériel roulant dont deux ambulances.

À travers ces acquisitions, les autorités entendent renforcer les capacités de diagnostic et de prise en charge des patients, tout en améliorant la mobilité et la réactivité des services hospitaliers. Ces équipements devraient également contribuer à accroître l'efficacité des structures sanitaires publiques et à améliorer l'accès des populations à des soins de qualité.

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Lors de la cérémonie, le Chef de l'État a insisté sur la nécessité d'une utilisation rationnelle et rigoureuse du matériel mis à la disposition des établissements de santé. Il a appelé les personnels à veiller à sa préservation afin de garantir sa durabilité et son efficacité au bénéfice des patients.

A l'issue de cette étape, le Président de la République a procédé à l'inauguration du Laboratoire National de Santé Publique entièrement réhabilité et agrandi.

Les travaux ont permis de porter sa superficie de 750 à 1 250 mètres carrés, tandis que sa capacité d'accueil passe de 20 à 39 salles. Le laboratoire dispose également de nouveaux équipements biomédicaux destinés à améliorer les capacités d'analyse et de diagnostic, notamment pour les maladies à potentiel épidémique.

Cette modernisation devrait permettre de réduire considérablement les délais de diagnostic et de renforcer les capacités nationales de surveillance et de réponse face aux risques sanitaires. Elle constitue également une amélioration notable des conditions de travail du personnel et de prise en charge des usagers.

Le Chef de l'État s'est félicité de la mise à disposition de ces infrastructures et équipements, qui s'inscrivent, selon lui, dans la volonté de faire du système national de santé un pôle d'excellence à l'échelle sous-régionale.

Les responsables des structures bénéficiaires ont, pour leur part, exprimé leur gratitude au Président de la République et réaffirmé leur engagement à assurer une utilisation optimale des équipements reçus, au service des populations.

En marge de ces activités, Brice Clotaire Oligui Nguema s'est rendu dans la commune d'Owendo afin d'évaluer l'état d'avancement des travaux d'extension de l'Université des Sciences de la Santé.

Lancé en 2024, le chantier affiche actuellement un taux d'exécution de 60 % et s'étend sur une superficie de 6 000 mètres carrés. Le projet comprend quatre bâtiments destinés à accueillir une salle de conférence, un amphithéâtre de 600 places, des espaces administratifs ainsi que des salles de cours pouvant accueillir jusqu'à 1 600 étudiants. Des travaux de voirie et de réseaux divers sont également prévus.

À travers cette extension, les plus hautes autorités entendent améliorer les conditions d'apprentissage et de travail des étudiants et des enseignants de l'USS. Cette visite illustre par ailleurs l'importance accordée par le Chef de l'État au renforcement du capital humain.

Au-delà des investissements consacrés aux infrastructures et aux équipements sanitaires, le gouvernement entend soutenir la formation des jeunes dans les secteurs stratégiques, considérant que la qualité des ressources humaines constitue l'un des principaux leviers du développement et de la prospérité nationale.

Avec ces différents projets, le Président de la République affiche ainsi sa volonté de poursuivre la modernisation du système de santé et des infrastructures de formation, tout en renforçant la capacité des services publics à répondre aux besoins des populations.