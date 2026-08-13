Angola: Le pays et le Brésil renforcent le dialogue sur les investissements dans l'agro-industrie

Luanda — Le ministre d'État chargé de la Coordination économique, José de Lima Massano, a reçu mercredi à Luanda une délégation d'hommes d'affaires brésiliens venus explorer de nouvelles opportunités d'investissement dans le secteur de l'agro-industrie en Angola.

Selon une note de presse, la délégation a participé au Forum de l'agro-industrie Angola-Brésil, organisé par l'Agence angolaise pour l'investissement privé et la promotion des exportations (AIPEX), en partenariat avec le Groupe LIDE. Elle comprenait des représentants de plusieurs grands groupes brésiliens, principalement actifs dans le secteur agro-industriel.

Les entretiens ont porté sur les perspectives d'investissement et de coopération entre entreprises, avec un intérêt particulier pour l'agro-industrie, dans le cadre du renforcement des relations économiques entre l'Angola et le Brésil.

La rencontre a également permis de consolider le dialogue entre les autorités angolaises et le secteur privé brésilien, ainsi que d'identifier de nouvelles opportunités d'investissement dans le pays.

Le Groupe LIDE - Groupe de dirigeants d'entreprises - est une organisation brésilienne qui oeuvre à la promotion de l'entrepreneuriat, de l'investissement et du rapprochement entre les secteurs public et privé. Il est présent en Afrique, en Amérique, en Europe et au Moyen-Orient.