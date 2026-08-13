Angola: Le paysse dote d'une loi sur la cybersécurité

Luanda — Les députés de l'Assemblée nationale ont adopté, mercredi, la loi sur la cybersécurité, un texte visant principalement à renforcer la résilience du cyberespace national.

D'initiative présidentielle, le texte a été approuvé par 104 voix pour, celles du MPLA, contre 56 voix de l'UNITA, sans aucune abstention. Il vise également à accompagner l'accélération de la transformation numérique de la société, de l'économie et de l'administration publique.

La nouvelle législation vise, en outre, à assurer la protection des réseaux et systèmes d'information, des infrastructures critiques et des services essentiels, à travers notamment la prévention, la détection, la réponse aux incidents cybernétiques et le rétablissement des systèmes affectés, dans le respect des droits, libertés et garanties fondamentaux.

Le texte prévoit des amendes pour les infractions administratives légères, allant de l'équivalent de sept à 70 salaires minimums nationaux pour les personnes physiques.

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Pour les personnes morales, les amendes sont comprises entre 70 et 150 salaires minimums nationaux.

S'agissant des infractions administratives graves, les personnes physiques sont passibles d'amendes allant de 100 à 250 salaires minimums nationaux, tandis que les personnes morales encourent des amendes comprises entre 300 et 500 salaires minimums.

Pour les infractions administratives très graves, la loi prévoit, pour les personnes physiques, des amendes allant de 150 à 450 salaires minimums nationaux, contre 2 000 à 4 000 salaires minimums pour les personnes morales.