Angola: L'Assemblée nationale approuve le Compte général de l'État pour 2024

Luanda — L'Assemblée nationale a approuvé, ce mercredi, le Compte général de l'État (CGE) pour l'exercice 2024, par 111 voix pour, 68 contre et 5 abstentions.

Ce document, qui rend compte de l'évolution des principaux indicateurs macroéconomiques ayant directement influencé l'exécution du Budget général de l'Etat (BGO, sigle en portugais) en 2024, a été approuvé lors de la 4e séance plénière extraordinaire de la 4e session législative de la 5e législature.

La séance plénière a été marquée par d'intenses débats sur la dette publique, l'allocation des ressources budgétaires et l'impact des politiques publiques.

Le texte précise que, pour l'exercice concerné, les recettes perçues en 2024 se sont élevées à 25 310 milliards de kwanzas, soit une réalisation de 102,39 % des recettes prévues.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les recettes courantes ont atteint 17,81 milliards de kwanzas, soit 121,28 % des recettes annuelles estimées, ce qui représente 70,39 % des recettes totales de l'année de référence.

Les recettes courantes ont enregistré une hausse de 35,98 % par rapport à la même période de l'année précédente, grâce aux recettes pétrolières, aux contributions sociales et économiques et aux recettes fiscales, dont les taux d'exécution respectifs s'élèvent à 128,89 %, 145,47 % et 108,01 %.

Selon le rapport explicatif, les recettes ont augmenté d'environ 24,47 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Le rapport indique également que le taux d'inflation du pays, à 27,5 %, est supérieur au taux fixé à 15,3 % dans le budget de l'État pour 2024.

Parallèlement, le secteur pétrolier a enregistré une production moyenne de 1,120 million de barils par jour, dépassant ainsi l'objectif fixé dans le budget de l'État pour 2024 (OGE 2024), estimé à 1,06 million de barils par jour.

En termes cumulés, la production totale de pétrole brut pour l'année considérée a atteint 411,56 millions de barils, dépassant également l'objectif fixé dans l'OGE 2024, qui était de 388 millions de barils.

Le prix moyen du pétrole (Brent), principal indicateur du brut angolais, s'est établi à 79,71 dollars le baril, soit 14,71 dollars (environ 22,63 %) de moins que les 65 dollars prévus.

Déclaration de vote

Dans sa déclaration de vote, le MPLA a estimé que, malgré les conditions difficiles rencontrées au cours de la période, la qualité des informations fournies dans le cadre de la reddition de comptes s'était améliorée.

Le député Kilamba Van-Dúnem a souligné la baisse significative du nombre de recommandations de la Cour des comptes, passant de 148 en 2020 à 15 en 2024, témoignant d'une meilleure coordination institutionnelle et d'une amélioration progressive des mécanismes de gestion.

De son côté, le député David Kissadila (UNITA) a fait valoir que le Compte général de l'État 2024 était inopportun et que son approbation tardive violait la Loi générale sur le budget de général l'État, ce qui a motivé le vote contre son parti.

Il a plaidé pour une révision des procédures administratives et d'audit des comptes publics, arguant que le document approuvé présentait des lacunes techniques.

Le PRS, qui s'est abstenu, a déclaré que le Compte général de l'État 2024 « n'avait aucun impact sur les politiques publiques », selon le député Rui Malopa.