Angola: La performance économique renforce la crédibilité des investisseurs

Luanda — Le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano, a réaffirmé ce mercredi que les performances de l'économie nationale ces dernières années ont renforcé la confiance des investisseurs privés et des partenaires internationaux dans les institutions nationales.

Présentant les comptes généraux de l'État (CGE) pour 2024 lors de la 4e séance plénière extraordinaire de la 4e session législative de la 5e législature, le gouvernant a précisé que, durant l'exercice considéré, les investissements directs étrangers (IDE) hors pétrole ont progressé de 185 %, soit l'équivalent de 353 millions de dollars américains.

José Massano a rappelé que, dans le domaine de la gestion des finances publiques, les systèmes de gestion budgétaire ont été renforcés, la qualité de l'information financière améliorée et l'adoption des meilleures pratiques en matière de gestion des finances publiques approfondie.

Selon le ministre d'État, en 2024, le gouvernement angolais a maintenu son approche fondée sur la prudence, la discipline budgétaire et la stabilité macroéconomique.

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Il a souligné que, malgré un contexte international marqué par des conflits géopolitiques et des conditions financières restrictives, les dépenses publiques inscrites au budget de l'État se sont élevées à 24 600 milliards de kwanzas, permettant ainsi la poursuite des actions prévues dans le Plan national de développement.

Il a précisé que le secteur social a absorbé 4 790 milliards de kwanzas, soit environ 19,5 % des dépenses publiques totales, un montant seulement dépassé par les charges financières.

José Massano a également mis en avant l'augmentation des investissements dans la santé, l'éducation, l'agriculture, l'énergie et l'eau, les infrastructures, la protection sociale et le développement du capital humain.

Pour sa part, et suite à la présentation du budget général de l'État, la ministre des Finances, Vera Daves, a indiqué que sur les 20 recommandations formulées dans l'avis de la Cour des comptes, 13 avaient été mises en oeuvre initialement et les autres intégrées l'année suivante, en raison de la nécessité d'un développement technologique accru.

Concernant les recommandations de l'Assemblée nationale, elle a expliqué que certaines concordaient avec celles de la Cour des comptes.

Elle a assuré que le Gouvernement suivait de près les recommandations politiques, en mettant l'accent sur la diversification économique, la stabilité des prix, l'amélioration du recouvrement des recettes, l'efficacité des procédures et le traitement des retards de paiement.