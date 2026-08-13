Angola: Le PR reçoit les lettres de créance de cinq nouveaux ambassadeurs

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a reçu ce mercredi à Luanda les lettres de créance de cinq nouveaux ambassadeurs, qui représenteront leurs pays respectifs auprès de l'État angolais.

Lors de cérémonies distinctes, qui se sont déroulées dans la Salle Noble du Palais présidentiel, le chef de l'État angolais a reçu les lettres de créance des ambassadeurs de Turquie, Ozgur Uluduz, de la République de Corée, Byong-Jo Kang, et d'Afrique du Sud, Thembelani Nxesi, tous trois bénéficiant du statut de résident en Angola.

Le même jour, João Lourenço a également reçu les lettres de créance des ambassadeurs de Finlande, Satu Helina Lassila, et du Botswana, Philip Khwae, tous deux bénéficiant du statut de non-résident.

À l'issue des cérémonies, le Président de la République s'est entretenu en privé, pendant une quinzaine de minutes, avec chacun des diplomates.

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Profil des ambassadeurs résidents

Ozgur Uluduz, de Turquie, est un diplomate de carrière fort de plus de 30 ans d'expérience. Il a occupé des fonctions diplomatiques en Italie, au Portugal, au Brésil et à Chypre.

L'ambassadeur de la République de Corée, Byong-Jo Kang, âgé de 54 ans, a exercé des fonctions diplomatiques au Nigéria, en Argentine et auprès des Nations Unies. Dans son pays, il a fait carrière au sein de différents services du ministère des Affaires étrangères.

Thembelani Nxesi, d'Afrique du Sud, âgé de 66 ans, possède une expérience dans les domaines de l'éducation et de la politique. Il a présidé la commission parlementaire des relations internationales et du développement coopératif pour le Congrès national africain (ANC).