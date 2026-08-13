Angola: Les médiateurs angolais et mozambicain discutent de coopération

Luanda — Les médiateurs de Justice de l'Angola et du Mozambique, respectivement João Manuel Francisco et Isaac Chande, ont discuté mardi du renforcement de la coopération institutionnelle et du partage d'expériences entre leurs deux institutions.

Selon un communiqué de presse du Bureau du Médiateur de Justice transmis à l'ANGOP, la réunion s'est tenue par visioconférence, dans le cadre du Protocole de coopération existant entre les deux entités.

Au cours de cette réunion, João Manuel Francisco a souligné les liens historiques, linguistiques et culturels qui unissent l'Angola et le Mozambique, autant d'atouts qui favorisent le renforcement des relations institutionnelles entre les deux pays.

Le médiateur angolais a plaidé pour l'identification de nouveaux domaines de coopération et l'approfondissement des mécanismes d'échange technique, en mettant l'accent sur le partage des meilleures pratiques contribuant à la défense des droits, libertés et garanties des citoyens.

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João Manuel Francisco a également insisté sur l'importance de l'harmonie, de la tolérance, du respect et du dialogue, valeurs fondamentales pour l'exercice des fonctions des deux institutions.

Concernant l'extension territoriale des services, il a exprimé sa volonté de partager l'expérience angolaise en matière de création et de développement des représentations provinciales, afin de rapprocher les services des citoyens.

De son côté, Isaac Chande a félicité son homologue angolais pour sa récente élection au poste de Médiateur.

Le responsable mozambicain a souligné l'importance d'approfondir la coopération bilatérale, en particulier l'échange d'expériences sur l'organisation et le fonctionnement des représentations provinciales du Bureau du Médiateur de Justice d'Angola.

Isaac Chande a également indiqué que le Bureau du Médiateur de Justice du Mozambique célébrera le 15e anniversaire de sa création en mai 2027 et a invité l'institution angolaise à participer aux festivités.

À l'issue de la réunion, les deux responsables ont réaffirmé leur engagement à dynamiser l'accord de coopération existant, à promouvoir les échanges institutionnels et techniques et à identifier de nouveaux domaines d'intérêt commun.

Les bureaux des médiateurs d'Angola et du Mozambique avaient signé un accord de coopération le 21 avril 2022, visant à partager les expériences, les procédures et les stratégies d'intervention qui ont produit des résultats positifs dans le fonctionnement des deux institutions.