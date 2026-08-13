Afrique du Sud: Le pays considère l'Angola comme un partenaire stratégique

Luanda — L'Angola est un partenaire stratégique pour l'Afrique du Sud, a déclaré mercredi à Luanda le nouvel ambassadeur sud-africain dans le pays, Thembelani Nxesi.

Le diplomate s'exprimait devant la presse après avoir présenté ses lettres de créance au Président de la République, João Lourenço, l'autorisant à représenter officiellement l'Afrique du Sud auprès de l'État angolais.

Thembelani Nxesi a indiqué que sa mission serait axée sur l'identification et l'exploration de nouveaux domaines de coopération, avec une attention particulière portée à l'aspect économique et à d'autres secteurs stratégiques pour les deux pays.

À cet effet, le diplomate a souligné que le secteur pétrolier constituait une priorité pour le renforcement du partenariat, l'Angola continuant d'importer des produits pétroliers raffinés malgré son potentiel en ressources naturelles.

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Selon lui, l'Angola et l'Afrique du Sud devraient investir dans le développement industriel, l'échange de connaissances et le partage de compétences dans les secteurs clés, afin d'accroître l'exploitation des ressources naturelles et de dynamiser les économies des deux pays.

Renforcement des capacités des jeunes et des femmes

Thembelani Nxesi a également souligné que la formation et le renforcement des capacités du personnel figuraient parmi les priorités de sa mission, avec une attention particulière portée aux jeunes et aux femmes.

Dans ce domaine, il a mis l'accent sur l'agroalimentaire, un secteur où l'Afrique du Sud possède une expérience qui peut être partagée avec l'Angola, afin de renforcer les capacités productives et la croissance économique des deux pays.

« Nous nous emploierons à aider l'Angola à former les jeunes et les femmes, notamment dans le secteur de l'agroalimentaire », a-t-elle déclaré.

Liens historiques

Thembelani Nxesi a également souligné les liens historiques unissant l'Angola et l'Afrique du Sud et a rappelé le soutien apporté à la lutte contre le régime d'apartheid en Afrique du Sud.

Dans ce contexte, il a évoqué la préservation de la mémoire historique comme un aspect de sa mission, en faisant référence au projet sud-africain « Chemins de la libération », destiné à honorer les combattants de la lutte de libération en Afrique australe.

Le projet prévoit, entre autres actions, l'identification et le rapatriement des dépouilles des héros et héroïnes tombés sur le territoire angolais lors de la lutte de libération menée par l'Afrique du Sud.

Le nouvel ambassadeur d'Afrique du Sud a réaffirmé son engagement à oeuvrer avec les autorités angolaises pour approfondir les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays.

L'Angola et l'Afrique du Sud ont renforcé leur coopération bilatérale, en privilégiant le commerce et l'investissement, l'énergie, les mines, l'agriculture, les transports, la santé, l'éducation, la défense et la sécurité.

Les relations entre les deux pays sont marquées par une histoire commune de lutte de libération et de solidarité.

L'Angola a soutenu l'ANC pendant la lutte contre l'apartheid, ce qui a contribué à la consolidation des relations bilatérales actuelles.

Cette coopération s'inscrit dans le cadre de l'Accord général de coopération économique, scientifique, technique et culturelle, signé à Luanda le 29 avril 1998, lors de la visite du président sud-africain de l'époque, Nelson Mandela.

Le mécanisme de consultations politiques entre les deux pays a été officialisé en 2009, tandis que l'accord portant création de la Commission mixte bilatérale a été signé le 20 novembre 2000.

Par la suite, le mécanisme de coopération a été élevé au rang de Commission binationale, afin de dynamiser davantage les relations bilatérales.

Sur le plan économique, les deux pays cherchent à intensifier leurs échanges commerciaux et leurs investissements, en particulier dans les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire, des mines, de l'énergie, des transports, de la santé, du tourisme et de l'éducation.

Lors de la visite d'État du Président João Lourenço en Afrique du Sud en décembre 2024, le président Cyril Ramaphosa a souligné que le développement des échanges commerciaux et des investissements figurait parmi les priorités du partenariat bilatéral.

À cette occasion, il a indiqué qu'une vingtaine d'entreprises sud-africaines étaient présentes en Angola et investissaient dans les secteurs de la finance, des technologies de l'information, de l'industrie manufacturière, de l'hôtellerie, du tourisme et des services aux entreprises.

Des institutions financières sud-africaines, dont la Banque de développement de l'Afrique australe (DBSA) et la Société de développement industriel (IDC), participent également au financement d'activités et de projets liés à l'Angola.

La coopération entre Luanda et Pretoria s'inscrit également dans des efforts d'intégration régionale de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et de la promotion du commerce et des investissements pour l'intégration économique africaine.