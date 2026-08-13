Angola: Un diplomate souligne le renforcement des relations entre le pays et la Corée du Sud

Luanda — L'ambassadeur de Corée du Sud en Angola, Byong-Jo Kang, a salué mercredi à Luanda le rapprochement croissant des relations entre les deux pays, malgré la distance géographique qui les sépare.

Le diplomate sud-coréen s'adressait à la presse après avoir présenté ses lettres de créance au Président de la République, João Lourenço, l'autorisant à représenter officiellement son pays auprès de l'État angolais.

Byong-Jo Kang, septième ambassadeur de la République de Corée en Angola, a estimé que les deux pays tissent des liens d'amitié de plus en plus étroits, citant la culture comme l'un des facteurs contribuant à ce rapprochement.

Selon le diplomate, de nombreux jeunes Angolais s'intéressent à la culture sud-coréenne, notamment à la K-pop, un phénomène musical dont la popularité ne cesse de croître auprès de la jeunesse angolaise.

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Il a également considéré l'Angola comme un pays à fort potentiel et, pour cette raison, a exprimé sa volonté de travailler, tout au long de sa mission, à approfondir et à élargir la coopération bilatérale.

« En tant qu'ambassadeur de la République de Corée, je m'efforcerai de renforcer davantage la coopération entre nos deux pays », a-t-il déclaré.

L'Angola et la République de Corée entretiennent une coopération diversifiée, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de la formation professionnelle, du développement institutionnel, des technologies, de l'innovation et du développement économique.

Ce partenariat comprend des programmes de coopération au développement promus par l'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA), qui englobent l'assistance technique, la formation du personnel, le soutien aux infrastructures et aux équipements, ainsi que des bourses d'études et des échanges d'experts.

Sur le plan économique, l'Angola souhaite tirer parti de l'expérience et des capacités technologiques de la Corée du Sud pour stimuler la diversification économique, l'industrialisation, le développement des infrastructures et la transformation numérique.

L'expérience de la Corée du Sud en matière d'innovation, d'industrie et de technologies numériques constitue également un domaine à fort potentiel pour approfondir la coopération bilatérale.

Sur le plan culturel, la popularité croissante de la K-pop et des productions audiovisuelles sud-coréennes auprès des jeunes Angolais contribue à rapprocher les deux peuples.