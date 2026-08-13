Angola: La BNA autorisée à émettre une monnaie commémorative

12 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/QCB/BS

Luanda — L'Assemblée nationale a autorisé la Banque nationale d'Angola (BNA) à émettre et à mettre en circulation une pièce métallique commémorative d'une valeur faciale de 50 kwanzas, à la suite de l'adoption, mercredi, de la loi à cet effet.

Le texte a été adopté définitivement lors de la 4e réunion plénière extraordinaire de la 4e session législative et a recueilli l'approbation unanime des députés.

Cette loi vise essentiellement à marquer le 50e anniversaire de la Banque nationale d'Angola, qui sera célébré le 5 novembre prochain, ainsi que le cinquantenaire de la mise en circulation du kwanza, le 8 janvier 2027.

L'émission de cette pièce constitue un hommage au parcours de la Banque centrale et de la monnaie nationale, témoignant de la contribution de l'institution à la consolidation de la souveraineté nationale et à l'édification d'une économie stable et résiliente.

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La pièce constituera un legs historique et culturel destiné à préserver la mémoire collective de ce jubilé d'or, à valoriser l'identité nationale et à renforcer le rayonnement de l'Angola auprès de la communauté internationale, conformément aux pratiques adoptées par plusieurs banques centrales.

Elle fera également référence à la modernisation de la gestion des espèces, en mettant en valeur la façade principale de la Casa du Kwanza, considérée comme le plus important ouvrage construit par la BNA durant la période postérieure à l'indépendance et comme un symbole de l'engagement de l'institution en faveur de l'innovation, de l'efficacité et de son affirmation institutionnelle.

L'émission de cette monnaie n'aura aucune incidence sur les finances publiques ni sur l'économie nationale. Les coûts de l'opération seront exclusivement pris en charge par la Banque nationale d'Angola, sur ses ressources propres provenant des recettes générées dans l'exercice de ses fonctions d'autorité de supervision du système financier.

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