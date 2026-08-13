Angola: Le pays s'attache à adopter les meilleures pratiques en matière de sécurité numérique

12 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/QCB/BS

Luanda — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, a assuré mercredi à Luanda que l'Angola poursuit ses efforts en vue d'adopter les meilleures pratiques internationales en matière de sécurité dans l'environnement numérique.

S'exprimant devant la presse à l'issue du vote final global de la loi sur la cybersécurité, lors de la 4e réunion plénière extraordinaire de la 4e session législative, le ministre a souligné que la numérisation des pays et des économies exige des mesures de protection, de résilience et de renforcement des compétences.

Dans cette perspective, il a indiqué que l'adoption de ce texte permettrait à l'Angola d'avancer à grands pas vers la souveraineté numérique, la transformation de l'économie et la création des bases nécessaires au renforcement de la confiance des investisseurs internationaux.

Il a ajouté que cette loi permettra également au pays d'améliorer son classement international en matière de cybersécurité.

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Selon le ministre, l'Angola est passé de 12,99 points en 2020 à 39,49 points en 2024 dans le classement international de la cybersécurité, une progression qu'il a attribuée notamment aux efforts déployés dans le domaine de la formation technologique.

Mário Oliveira a rejeté les critiques selon lesquelles la loi porterait atteinte aux libertés des citoyens, expliquant qu'elle vise au contraire à protéger les personnes et l'économie.

La loi sur la cybersécurité a été adoptée par 104 voix favorables, celles du MPLA, contre 56 voix défavorables de l'UNITA, sans aucune abstention.

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