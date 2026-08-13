Angola: Le pays participera au Salon international des importations de Chine

Talatona — L'Angola participera à la 8e édition du Salon international des importations de Chine, qui se tiendra du 5 au 10 novembre prochain à Shanghai et réunira quelque 1 400 entreprises de 180 pays.

La participation de l'Angola à cette manifestation a été annoncée mercredi à Luanda par le directeur national de l'Intégration et du Développement économique, Anatólio Domingos, lors de la conférence de promotion du salon, qui vise à stimuler les relations économiques et commerciales entre la Chine et les autres pays du monde.

S'exprimant au nom du ministre de l'Industrie et du Commerce, Rui Minguês, le responsable a indiqué que l'Angola entend profiter de cette manifestation pour réaffirmer son engagement en faveur de la production nationale, de la diversification des exportations et du renforcement des relations avec la Chine.

Anatólio Domingos a également révélé que le thème de la participation angolaise cette année sera « Angola Exporta », une appellation qui traduit l'ambition de bâtir une économie plus productive, diversifiée et compétitive, capable de créer davantage de valeur à partir de ses matières premières et de conquérir de nouveaux marchés.

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« L'engagement du secteur privé est essentiel pour faire en sorte que la participation de l'Angola se traduise par des opportunités concrètes en matière d'affaires, de partenariats, d'investissements et d'accès à de nouveaux marchés », a souligné le haut responsable du MINDCOM.

Le directeur national a dit attendre des entreprises angolaises qu'elles se rendent à cette manifestation dûment préparées à négocier, à identifier des acheteurs, à nouer des partenariats et à transformer les contacts établis en opportunités d'affaires concrètes.

Selon lui, le Gouvernement continuera à soutenir la production nationale, à promouvoir les exportations et à faciliter l'accès à de nouveaux marchés, en misant sur la qualité, la compétitivité et l'innovation des produits fabriqués en Angola.

Ce salon est le seul organisé en Chine exclusivement consacré aux importations.