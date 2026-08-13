Angola: Le pont sur la Luconha rouvert à la circulation à Moxico

12 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par LTY/YD/BS

Luena — Le pont sur la Luconha, situé sur la route nationale, dans la municipalité de Lutembo, province de Moxico, a été rouvert à la circulation routière mercredi, à l'issue des travaux d'entretien et de réparation.

Selon un communiqué du gouvernement provincial de Moxico, la circulation a été rétablie à 12h00, après la réunion des conditions techniques et de sécurité nécessaires à la remise en service de l'infrastructure.

Les travaux, initialement prévus du 11 au 18 août, ont été achevés avant le terme fixé, permettant ainsi d'anticiper la réouverture du pont et de limiter les perturbations dans la circulation des personnes et des biens.

La nationale180 constitue un important axe routier reliant la ville de Luena au sud de la province du Moxico. Sur ce corridor, elle dessert notamment les municipalités de Lucusse, Lutembo, Lumbala Nguimbo, Ninda et Chiúme.

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Le gouvernement provincial a salué l'engagement des équipes techniques mobilisées pour ces travaux et remercié les automobilistes, les opérateurs de transport, les communautés locales et les autres usagers pour leur compréhension, leur collaboration et leur civisme durant la période de fermeture.

La réouverture du pont permet ainsi de rétablir la circulation sur ce tronçon de la nationale180, un axe important pour la mobilité des personnes et l'acheminement des marchandises dans la province de Moxico.

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