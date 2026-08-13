Angola: Le pays renforce la traçabilité des minéraux grâce à une plateforme technologique

Luanda — La traçabilité, la transparence et les meilleures pratiques socio-environnementales dans la chaîne de valeur minière angolaise sont de plus en plus renforcées dans le pays grâce à une plateforme technologique basée sur un ensemble de données numériques regroupées dans une chaîne appelée « blockchain ».

Cette initiative émane de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Gaz, du Pétrole et des Minéraux d'Angola (CCIGPMA) et de la société belge iTraceit, qui ont signé un protocole d'accord ce mercredi à Luanda, visant à doter les ressources minérales du pays d'un « passeport numérique », qui permet d'identifier leur origine et leur destination.

Selon le protocole d'accord signé, l'objectif est d'accroître la compétitivité des produits angolais sur le marché international, en garantissant le strict respect des normes internationales en matière de conformité, de gouvernance et de responsabilité sociale.

Pour la présidente de la CCIGPMA, Isabel Fonseca, l'adoption de cette technologie valorise le patrimoine naturel de l'Angola et aligne le secteur extractif sur les exigences des principaux acheteurs internationaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Le pays doit continuer à renforcer et à valoriser ses ressources minérales, en s'alignant sur les meilleures pratiques internationales. Cette technologie permet ainsi l'enregistrement des opérations et le suivi des actifs au sein d'un réseau d'entreprises, garantissant l'intégrité des données et la sécurité des transactions », a-t-elle souligné.

Dans des déclarations à la presse, elle a souligné que la traçabilité permet de prouver que les diamants et autres minéraux proviennent de projets transparents et responsables, respectueux des communautés et ayant un impact social positif.

La responsable a également indiqué qu'environ 95 % de la production de diamants en Angola utilise déjà la technologie de traçabilité d'iTraceit, ce qui concerne environ huit grandes sociétés minières.

De son côté, Jeniffer Moriconi, directrice du développement et des affaires d'iTraceit, a insisté sur le fait que le suivi informatisé constitue un outil de marché essentiel pour attirer les investisseurs et les acheteurs.

« Notre technologie garantit la connexion des informations, de la mine à la fabrication, jusqu'aux marques finales sur le marché international », a-t-elle souligné.

La responsable a expliqué que l'objectif est de permettre aux entreprises angolaises, des plus petites aux plus grandes, de démontrer leur engagement envers les normes internationales et d'être récompensées pour leurs efforts de transparence.

Concernant le nouvel accord, la directrice a indiqué que la CCIGPMA et iTraceit entendent étendre l'utilisation de cet écosystème numérique à d'autres minéraux stratégiques et critiques, tels que l'or, le lithium, le cuivre, le cobalt et le manganèse, et renforcer les actions de développement des capacités et d'assistance technique aux entreprises associées dans les prochains mois.

Principaux engagements du mémorandum

La Chambre de commerce et d'industrie angolaise du gaz, du pétrole et des minéraux (CCIGPMA), aux termes de ce protocole, joue un rôle de premier plan dans l'identification des investisseurs internationaux (fonds souverains, fonds de capital-investissement, entre autres institutions), la structuration de modèles financiers basés sur les données de traçabilité et la gestion des négociations internationales.

De son côté, l'iTraceit a pour mission d'identifier les projets éligibles sur le terrain, de réaliser les audits de conformité et de traçabilité obligatoires et de mettre en oeuvre la plateforme technologique blockchain pour la validation des données en temps réel.

L'iTraceit encourage également les actions conjointes, la création d'une plateforme partagée de gestion de projet et l'organisation de missions d'investissement internationales dans des places financières mondiales telles que Londres, Dubaï et New York.