Angola: Le Pérola étrille le Brilhante du Zaire au championnat national des jeunes

12 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JM/CRB/BS

Benguela — Le Clube Desportivo Pérola da Baía-Farta a largement dominé, mercredi, le Brilhante du Zaire (46-8), en match de la 3e journée du Championnat national féminin de handball des jeunes, disputé au pavillon Matrindindi, à Benguela.

À la pause, la formation de Baía-Farta menait déjà 25-2, un score qui illustre sa nette domination tout au long de la rencontre et l'écart de niveau entre les deux équipes.

Dans le groupe B, la formation de Casa de Pessoal do Porto do Lobito s'est également inclinée face au Maculusso (13-21).

Dans le groupe A, le principal résultat a été la défaite du Petro de Luanda face au Mora de Namibe (25-27).

Dans l'autre rencontre du groupe A, le Ndaka de Gabela a pris le dessus sur le Borges Sport Clube (23-22).

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