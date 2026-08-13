Angola: Zaire - Plus de 149.000 enfants seront vaccinés contre la poliomyélite

Mbanza Kongo — Quelque 149.083 enfants de moins de cinq ans seront vaccinés dans la province du Zaire lors de la troisième phase de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite, prévue du 21 au 23 août.

S'exprimant mercredi à l'ANGOP, le chef du département de la santé publique, Manuel Kai, a indiqué que de la vitamine A serait également administrée aux enfants âgés de six à onze mois et à ceux âgés de 12 mois à moins de cinq ans, afin de prévenir la cécité.

Il a précisé que, pour assurer le bon déroulement de l'opération, des postes fixes et des équipes mobiles seraient déployés, notamment dans les zones difficiles d'accès, afin d'administrer les deux gouttes de vaccin aux enfants ciblés.

Selon le responsable, 897 agents seront mobilisés et 249 équipes de vaccination seront déployées dans les 11 municipalités de la province du Zaïre.

Manuel Kai a appelé les parents et les tuteurs à collaborer avec les équipes de vaccination afin de contribuer au succès de la campagne.

Lors de la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, organisée en mai dernier, la province du Zaire avait vacciné 128 612 enfants de moins de cinq ans.