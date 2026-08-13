Soudan: Le Ministre des Finances discute avec le directeur national de la BAD la coopération et le portefeuille du pays pour la période à venir

Le Ministre des Finances, Dr Jibril Ibrahim, s'est entretenu avec le directeur national de la Banque africaine de développement au Soudan, M. David, et la délégation qui l'accompagnait, sur le renforcement des relations de coopération et de partenariat entre le Soudan et la Banque, le portefeuille du Soudan auprès de la Banque, les projets de développement en cours et à venir, ainsi que les dispositions relatives à la stratégie nationale du Soudan pour la période 2027-2029.

Selon un communiqué de presse publié aujourd'hui par le service de presse du Ministère des Finances, la réunion a porté sur les projets en cours dans le cadre du portefeuille du Soudan auprès de la Banque africaine de développement, le progrès de leur mise en oeuvre et l'importance de poursuivre la coordination afin de garantir la réalisation de leurs objectifs et de profiter des financements qui leur sont alloués.

La réunion a également passé en revue les nouveaux projets récemment signés, dont le lancement est prévu au cours du mois de septembre prochain, tandis que la Banque africaine de développement a alloué des montants considérables pour financer quatre nouveaux projets, qui entreront en vigueur au cours de l'année 2027.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre des Finances a souligné l'importance d'accorder la priorité au financement du secteur de l'énergie, compte tenu du volume de la destruction et des dommages ayant subi les infrastructures de secteur, et des défis majeurs qui en résultent en matière d'approvisionnement de l'électricité, soulignant la nécessité de soutenir les efforts de réhabilitation du secteur et de renforcer sa capacité à répondre aux besoins de la phase à venir.