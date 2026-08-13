Angola: Le principal adversaire de João Lourenço pour la présidence du MPLA fragilisé par les affaires

En Angola, le MPLA au pouvoir renouvellera son président en décembre, lorsque se tiendra le Congrès quinquennal du parti. Le poste est stratégique puisque celui qui l'occupe est, traditionnellement, nommé candidat à la présidence de la République. L'actuel chef de l'État João Lourenço brigue la direction du parti. Face à lui, son principal adversaire, le général Higino Carneiro, ancien ministre et gouverneur, pourrait voir son parcours écourté, car il est accusé dans plusieurs affaires en justice. Et celles-ci se sont récemment précipitées.

Il a déposé sa candidature à la présidence du MPLA en avril. Depuis, le général Higino Carneiro enchaîne les convocations en justice. Cet ancien proche de l'ancien président José Eduardo dos Santos, devait être entendu ce mercredi 12 août, dans une première affaire qui l'accuse de détournements de fonds publics, lorsqu'il était gouverneur de la province du Cuando-Cubango, entre 2012 et 2016. Finalement, la Cour suprême a reporté la convocation d'une semaine, sans apporter de précisions.

C'est aussi pour détournement de fonds publics qu'il est poursuivi, dans une autre affaire, lorsqu'il était gouverneur de la province de Luanda en 2017. La procédure a été rouverte au mois de mai.

Formulaires de soutien falsifiés

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Mais un dossier l'accable plus encore, car celui-ci pourrait l'amener au pénal, lui ont fait savoir les instances du MPLA, et ce dossier concerne justement sa candidature à la présidence du parti : Higino Carneiro aurait introduit des formulaires de soutien falsifiés.

Dans le même temps, João Lourenço termine son second mandat présidentiel et la Constitution l'empêche d'en briguer un troisième. Être réélu à la tête du MPLA le placerait aux premières loges pour peser sur le choix du candidat présidentiel, en vue du scrutin fixé au mois d'août 2027.