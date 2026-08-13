Ethiopie: Le processus de dialogue national touche à sa fin

Addis Ababa — La Conférence nationale de dialogue éthiopienne, actuellement en cours, avance bien, a déclaré Hirut Gebre Sellasie, vice-présidente de la Commission nationale de dialogue (ENDC).

Lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui, la vice-présidente a indiqué que le processus se déroulait comme prévu et conformément au plan établi par la Commission nationale de dialogue.

À ce stade, « la plupart des groupes de 500 délégués qui ont délibéré séparément sont parvenus à un accord et concluent leurs discussions en apposant leur signature sur les recommandations respectives », a-t-elle déclaré.

Après avoir résolu leurs désaccords, les groupes sont parvenus à un consensus, s'accordant sur la plupart des questions, et les huit groupes sont actuellement en train de finaliser leurs travaux, a révélé la vice-présidente.

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Selon elle, une équipe a été mise en place pour harmoniser les recommandations élaborées par les huit groupes de dialogue.

Cette équipe a pour mandat de synthétiser et de regrouper les recommandations en une proposition unique et unifiée.

Les plaintes soulevées par certaines personnes, certains groupes ou certains partis politiques sont en cours d'examen, et les décisions seront prises conformément à la procédure de traitement des griefs de la commission, a déclaré Hirut.

Elle a ajouté que les plaintes étaient en cours d'examen et que la commission rendrait ses décisions.

La commission annoncera les résultats du dialogue au public éthiopien lors de la prochaine phase, a déclaré la vice-présidente de la commission, soulignant que les trois quarts de la tâche globale sont en voie d'achèvement.