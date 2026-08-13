Ethiopie: Le ministère signe un contrat de plus de 933,6 millions de birrs pour un projet hydraulique

Addis Ababa — Le ministère de l'Eau et de l'Énergie a signé un contrat d'une valeur de plus de 933,6 millions de birrs avec la société Bigeta Business PLC pour un important projet de forage et de construction de puits.

L'ambassadeur Asfaw Dingamo, ministre d'État chargé de l'Eau potable et de l'Assainissement, a signé l'accord au nom du ministère, en présence de représentants de l'entreprise contractante.

Le projet sera mis en oeuvre dans le woreda d'Angacha, dans la zone de Kembata, au sein de l'État régional d'Éthiopie centrale, et son financement sera entièrement pris en charge par le gouvernement fédéral.

Selon les termes de l'accord, le projet devrait être achevé dans un délai de 18 mois. Le périmètre des travaux comprend les travaux de génie civil, ainsi que l'acquisition, la fourniture et l'installation de canalisations d'eau, de raccords et de vannes, et d'équipements électromécaniques.

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Le projet sera mené dans le cadre du programme « Climate-Resilient WASH » (CR-WASH), qui vise à étendre et à améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau dans la région. Il devrait jouer un rôle important dans l'amélioration des conditions de vie en améliorant l'accès de la population à l'eau potable.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature, l'ambassadeur Asfaw a exhorté le maître d'oeuvre à respecter scrupuleusement les normes de qualité et à achever le projet dans les délais convenus. Il a souligné l'importance de mener les travaux avec diligence et responsabilité afin de garantir des bénéfices durables pour la population.

Le ministère a également réaffirmé son engagement à suivre de près le projet afin de garantir le respect total des exigences contractuelles.

De son côté, Bigeta Business PLC a déclaré disposer d'une vaste expérience dans des projets similaires d'infrastructures hydrauliques à grande échelle et s'est engagée à achever les travaux dans les délais impartis tout en respectant les normes de qualité requises.