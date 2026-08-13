Sénégal: Les femmes entrepreneures invitées à intégrer l'adaptation climatique dans leurs activités

Dakar — Idy Niang, conseiller technique au ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, a appelé jeudi à Dakar, les femmes entrepreneures à intégrer l'adaptation au changement climatique dans la conception, l'organisation et le développement de leurs activités génératrices de revenus.

"L'adaptation aux changements climatiques ne peut plus rester une préoccupation extérieure à l'activité économique des femmes entrepreneures. Elle doit désormais s'intégrer pleinement dans la manière dont elles conçoivent, organisent et développent leurs activités génératrices de revenus", a-t-il dit.

Il présidait la cérémonie d'ouverture d'un atelier de renforcement des capacités destiné aux femmes entrepreneures, afin de promouvoir des activités génératrices de revenus résilientes face au changement climatique. La rencontre est organisée avec l'appui de la Commission Climat pour la Région du Sahel (CCRS) et de l'Agence allemande de coopération internationale pour le développement durable (GIZ).

Selon lui, cette "transformation en profondeur" est nécessaire pour réduire les impacts des changements climatiques sur les activités des femmes.

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Idy Niang estime que les femmes entrepreneures doivent être en mesure d'anticiper les risques climatiques, d'adapter les techniques de production et de conservation, de diversifier les sources d'approvisionnement et de sécuriser leurs investissements.

Selon lui, ces réflexes doivent s'intégrer pleinement dans la gestion quotidienne des entreprises dirigées par des femmes au même titre que la gestion financière ou commerciale.

Le conseiller technique à la direction du Changement climatique, de la Transition écologique et des Financements verts souligne que les femmes et en particulier les entrepreneures, figurent parmi "les plus exposées aux conséquences économiques des changements climatiques".

A l'en croire, le gouvernement du Sénégal considère les femmes entrepreneures comme des actrices principales de la lutte contre les changements climatiques.

Durant ces deux jours de formation, a-t-il expliqué, "vingt femmes entrepreneures seront accompagnées pour diagnostiquer les risques climatiques propres à leurs activités, identifier des mesures d'adaptation accessibles et sans risque de mal-adaptation, puis élaborer un plan d'action individuel assorti d'un dispositif de suivi".

Les bénéficiaires de cette formation du projet "Mise en oeuvre des priorités régionales et nationales d'adaptation en Afrique Centrale et de l'Ouest (PACO)" pourront "démultiplier" leurs connaissances et toucher un nombre croissant de femmes entrepreneures à Dakar et, à terme, à travers le Sénégal.

Idrissa Mahamadou Soumana, responsable du Portefeuille de Programmes de la commission climat pour la région du Sahel (CCRS) a estimé que cette formation permettra aux participantes d'acquérir "des compétences pratiques" immédiatement mobilisables.

M. Soumana a signalé que la CCRS entend "promouvoir une nouvelle génération d'entrepreneures capables de transformer les contraintes climatiques en opportunités d'innovation, de création d'emplois verts et de développement économique durable".

Selon lui, les femmes doivent désormais être en mesure d'identifier les principaux aléas climatiques auxquels leurs activités sont exposées.

"L'adaptation au changement climatique ne pourra produire des résultats durables que si elle est portée par les acteurs économiques eux-mêmes, notamment les femmes et les jeunes qui constituent aujourd'hui les véritables moteurs du développement local", a-t-il fait valoir.

La formation sera dispensée par Honoré Gabriel Djivo et Khady Fall Tall, consultante-formatrice et présidente de l'Association des femmes de l'Afrique de l'Ouest (AFAO).