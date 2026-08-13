Sénégal: Une officielle déplore les obstacles persistants à l'accès des personnes handicapés à leurs droits

Dakar — Les personnes handicapées rencontrent toujours à de nombreux obstacles dans l'accès effectif à leurs droits, notamment en matière d'éducation, de santé, d'emploi, de transport, de justice, d'information et de technologies, a déclaré, jeudi à Dakar, la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH), Amsatou Sow Sidibé.

"Les femmes et les filles handicapées restent particulièrement exposées aux discriminations et aux violences, tandis que de nombreux enfants handicapés éprouvent encore des difficultés à accéder à une éducation véritablement inclusive", a-t-elle notamment déploré.

Elle s'exprimait lors du lancement de la deuxième édition du Prix national des droits de l'homme.

Le thème de cette année est axé sur "La consolidation des droits des personnes handicapées au Sénégal : un engagement national pour l'égalité, la dignité et l'inclusion".

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A travers ce thème, la CNDH entend mettre la question du handicap au coeur des priorités nationales en matière de droits humains, a indiqué sa présidente.

Amsatou Sow Sidibé a également relevé, dans son intervention, le décalage entre les dispositions juridiques destinées à protéger les personnes handicapées et les difficultés persistantes à les faire respecter dans les faits.

Elle a ainsi exhorté au renforcement du cadre réglementaire à travers l'adoption des décrets d'application de la Loi d'orientation sociale de 2010, ajoutant que les droits des personnes handicapées ne sauraient relever de la seule assistance ou de la compassion.

"Ils relèvent de la justice, de l'égalité et du respect de la dignité humaine", a-t-elle déclaré, soulignant que les personnes handicapées ne font que "revendiquer des droits exigibles".

Dans le cadre de la deuxième du Prix national des droits de l'homme, trois distinctions seront décernées : le Prix national des droits de l'homme, la Médaille d'excellence des droits de l'homme et la Médaille du mérite des droits de l'homme, lors d'une officielle de remise prévue le 10 décembre, coïncidant avec la commémoration de la Journée internationale des droits de l'homme.