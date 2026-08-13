Sénégal: Les performances de PETROSEN au premier semestre 2025 sont 'un signal fort pour l'avenir' des hydrocarbures sénégalais, selon le président du CN-ITIE

Dakar — Le président du Comité national de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (CN-ITIE), Thialy Faye, se réjouit des performances réalisées par la Société nationale des pétroles du Sénégal (PETROSEN) au premier semestre de l'année dernière, en estimant que c'est "un signal fort pour l'avenir" du sous-secteur des hydrocarbures sénégalais.

Le montant des revenus tirés de la commercialisation de la part de production d'hydrocarbures de l'État au premier semestre 2025 est de 37,5 milliards de francs CFA, selon un rapport publié la semaine dernière par le CN-ITIE.

Les revenus générés par le secteur extractif sénégalais au premier semestre de la même année s'élèvent à 303,02 milliards de francs CFA, dont 293,24 milliards affectés au budget de l'État, indique la même source.

Elle signale que "la comparaison du premier semestre 2025 avec le premier semestre de 2024 montre une hausse globale des recettes pétrolières de 74,22 %, qui passent de 43 546 210 000 à 75 867 520 000 francs CFA".

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Cette augmentation est "principalement portée par la part importante de PETROSEN (37 848 970 000, soit 49,89 % du total)", signale le rapport du Comité national de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives.

Au même moment, indique le document, "Woodside et BP Sénégal enregistrent des baisses respectives de 12,15 % et 27,04 %, qui reflètent des variations opérationnelles des paiements".

Les revenus déclarés par PETROSEN ont été "validés" par la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, selon le rapport du CN-ITIE consacré au premier semestre de l'année dernière.

"Ses performances sont déjà positives. Elles sont un signal fort pour l'avenir" du secteur extractif sénégalais, des exportations du pays surtout, a dit Thialy Faye dans une interview accordée à l'APS.

"Prions que les belles performances puissent s'améliorer"

PETROSEN, "bras technique et financier" de l'État sénégalais dans le marché des hydrocarbures, est partie prenante de l'exploitation des gisements de pétrole de Sangomar (ouest) et de gaz de Grand Tortue Ahmeyim (nord).

Selon Thialy Faye, la Société nationale des pétroles du Sénégal contribue au projet de Sangomar avec 45,32 millions de dollars américains (25,7 milliards de francs CFA, selon le cours actuel du dollar).

D'après lui, la participation de PETROSEN à l'exploitation des gisements de gaz de Grand Tortue Ahmeyim est de 9,479 millions de dollars américains (5,3 milliards de francs CFA).

"Pour nous, ce sont déjà de belles performances", a dit M. Faye en espérant qu'elles seront améliorées.

"Prions que les belles performances observées à Sangomar et à Grand Tortue Ahmeyim puissent s'améliorer", a-t-il insisté.

Si la Société nationale des pétroles du Sénégal continue d'augmenter la part de production de l'État, les recettes de ce dernier vont suivre le même rythme au profit de l'économie nationale, selon le président du CN-ITIE.

La Société des mines du Sénégal et la Société des mines de fer du Sénégal oriental, deux entreprises d'État, doivent faire de même dans le secteur minier, a laissé entendre Thialy Faye.